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Стало известно, сколько учителей принято на работу в общеобразовательные учебные заведения

Сегодня в 15:41 ~ 1 минута на чтение 431
Стало известно, сколько учителей принято на работу в общеобразовательные учебные заведения

По результатам итогов I и II этапа конкурса по приему учителей на вакантные места в 2018/2019 учебному году в общеобразовательные учебные заведения в общей сложности на работу были приняты 4053 кандидата.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобразования,  на сегодняшний день в процессе приема учителей на работу на контрактной основе 1667 человек получили статус учителя.

Электронный прием документов для участия в III туре вышеназванного процесса состоится 22-23 сентября. 

Ниже представлена информацию об учителях, набравших в конкурсе по приему на работу, высокие баллы.

А.А., Э.Т.

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