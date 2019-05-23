Стало известно, кто из абитуриентов сможет поступить в вузы вне конкурса

Абитуриентов, прошедших обучение по ряду международных образовательных программ, имеющих международную аккредитацию, будут принимать в вузы на ступень бакалавриата вне конкурса. Прием будет проводить Государственный экзаменационный центр.

Как сообщает 1news.az, об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава пресс-службы Минобразования Азербайджана Джасарет Валехов, комментируя постановление Кабинета министров по данному вопросу.

По его словам, прием вне конкурса будет проводиться по следующим программам:

- международная дипломная программа бакалавриат (IB Diploma Programme);

- высший уровень общего сертификата об образовании (Advanced Level of General Certificate of Education);

- высшее распределение (Advanced Placement).

Внеконкурсный прием в вузы абитуриентов будет проводиться на языке их обучения. При этом абитуриенты должны будут сдавать экзамен также и по азербайджанскому языку.

Напомним, что ранее Кабмин обнародовал «Условия приема вне конкурса в вузы абитуриентов, которые прошли обучение по международным образовательным программам, прошедшим аккредитацию на международном уровне».

Эльшан Рустамов, Э.Т.