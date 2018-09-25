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Стала известна причина прекращения вещания ARB 24

Сегодня в 15:47 ~ 1 минута на чтение 203
Стала известна причина прекращения вещания ARB 24

24 сентября некоторые азербайджанские СМИ распространили информацию о  прекращении вещания телеканала ARB 24 и об увольнении его руководителя. 

Комментируя данную информацию 1news.az, глава пресс-службы ARB Media Qrup Озал Ибрагимли указал, что трансляция телеканала ARB 24 в городе Товуз временно приостановлена в связи с переносом эфирного центра и вещания канала в Баку, а также  проведением технических работ.

«Телеканал ARB 24 в ближайшие дни выйдет в эфир из нового вещательного центра, создаваемого в Баку», - сказал он.

Он указал, что кроме этих технических изменений, нет никаких проблем, связанных с вещанием и деятельностью канала.

«Мы будем продолжать представлять на самом высоком уровне информационные выпуски для нашей широкой зрительской аудитории», - отметил он.

Комментируя информацию об уходе гендиректора телеканала Надира Шафиева, он указал, что Шафиев оставил должность по собственному желанию.

«Исполнение его обязанностей поручено главному редактору ARB 24 Радику Исмаилову», - отметил он.

А.А.

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