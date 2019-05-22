Стала известна дата заседания азербайджано-грузинской комиссии по делимитации и демаркации границы

Следующее заседание азербайджано-грузинской комиссии по делимитации и демаркации границы состоится во второй половине июня.
Об этом ONA заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Он отметил, что граждане Грузии сегодня свободно посещают монастырь Давид Гареджи (Кешикчидаг). «Я прошу грузинскую прессу внимательно относиться к этому вопросу. Это очень эмоциональный вопрос. Комиссия продолжает свою работу. Две братские, дружественные страны найдут решение этого вопроса»,- сказал он.
Отметим, что после восстановления Азербайджаном и Грузией независимости стороны с 1995 года проводят переговоры по делимитации государственной границы. До окончательного оформления делимитации под государственной границей предполагается существовавшая в период СССР бывшая республиканская/административная пограничная линия, в соответствии с которой охраняется граница.
К настоящему времени на уровне государственных комиссий по делимитации согласовано 66% границы, продолжаются переговоры с целью согласования оставшихся сегментов.
А.А.