Стала известна дата заседания азербайджано-грузинской комиссии по делимитации и демаркации границы

Следующее заседание азербайджано-грузинской комиссии по делимитации и демаркации границы состоится во второй половине июня.

Об этом ONA заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Он отметил, что граждане Грузии сегодня свободно посещают монастырь Давид Гареджи (Кешикчидаг). «Я прошу грузинскую прессу внимательно относиться к этому вопросу. Это очень эмоциональный вопрос. Комиссия продолжает свою работу. Две братские, дружественные страны найдут решение этого вопроса»,- сказал он.

Отметим, что после восстановления Азербайджаном и Грузией независимости стороны с 1995 года проводят переговоры по делимитации государственной границы. До окончательного оформления делимитации под государственной границей предполагается существовавшая в период СССР бывшая республиканская/административная пограничная линия, в соответствии с которой охраняется граница.

К настоящему времени на уровне государственных комиссий по делимитации согласовано 66% границы, продолжаются переговоры с целью согласования оставшихся сегментов.

А.А.