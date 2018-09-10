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Стала известна дата визита Владимира Путина в Азербайджан

Сегодня в 14:00 ~ 1 минута на чтение 1983
Стала известна дата визита Владимира Путина в Азербайджан

25 сентября президент России Владимир Путин посетит с визитом Азербайджан, заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин в рамках визита российского лидера в Баку 25 сентября проведут рабочую встречу, которая будет шлифовать те вопросы, о которых стороны договорились или недоговорили в ходе переговоров 1 сентября в Сочи», - сказал он в ходе видеомоста Баку-Москва.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин намерен в конце сентября посетить Азербайджан с деловым визитом.

А.А.

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