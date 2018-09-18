США приветствуют усилия России и Турции по созданию буферной зоны в Идлибе

Представитель госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты приветствуют усилия России и Турции, направленные на прекращение насилия в сирийской провинции Идлиб.

"Мы поощряем то, что Турция и Россия предпринимают шаги по предотвращению военного наступления со стороны правительства (Башара) Ассада и его союзников в Идлибе, и приветствуем любые искренние усилия по сокращению насилия в Сирии", — заявил представитель госдепа.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

РИА Новости