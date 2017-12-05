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Средневзвешенный курс маната укрепился к доллару США

Сегодня в 15:40 ~ 1 минута на чтение 298
Средневзвешенный курс маната укрепился к доллару США

Средневзвешенный курс маната к доллару США на валютном аукционе во вторник   составил 1,7 маната/$1, следует из сообщения на сайте Центробанка.

ЦБА 5 декабря провел очередной валютный аукцион с участием Госнефтефонда Азербайджана.

На предыдущем валютном аукционе 30 ноября средневзвешенный курс был 1,7001 маната/$1.

Напомним, что ЦБА с 12 января 2017 года применяет новый механизм валютных аукционов, которые проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях. Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.

Лада Евграшина, Г.Р.

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