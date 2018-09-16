Создана рабочая группа в связи с развитием Алятской свободной экономической зоны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с развитием Алятской свободной экономической зоны.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:
«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1.В целях обеспечения развития Алятской свободной экономической зоны (далее – Свободная зона) создать рабочую группу в следующем составе:
руководитель рабочей группы
Валех Алескеров – заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
члены рабочей группы
Самир Нуриев - председатель Комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики
Керем Гасанов - председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по вопросам имущества
Али Абдуллаев - первый заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики
Азер Байрамов - заместитель министра финансов Азербайджанской Республики
Ниязи Сафаров - заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
Рауф Гаджиев - заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Сулейман Микаилов - глава Исполнительной власти Гарадагского района
Салех Мамедов - председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
Горхмаз Гусейнов - председатель Открытого акционерного общества «Азерсу»
Балабаба Рзаев- президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи»
Джавид Гурбанов - председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги»
Талех Зиядов - генеральный директор Закрытого акционерного общества «Бакинский международный морской торговый порт»
Вугар Ахмедов - заместитель председателя Открытого акционерного общества «Азеришыг»
Акпер Гаджиев - генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз».
2.Рабочей группе, созданной частью 1 настоящего Распоряжения, привлечь влиятельные международные консалтинговые компании и в десятимесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики следующее:
2.1. усовершенствованную концепцию поэтапного развития Свободной зоны и детальный план ее осуществления;
2.2. предложения о территориальных границах Свободной зоны, пределах территориальных участков, подлежащих развитию на первоначальном этапе в пределах данных границ и предусмотренных для перспективного развития, зонировании территории Свободной зоны (зоны транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, жилая, общественно-деловая, рекреационная, производственная, резервная и другие необходимые зоны);
2.3. список собственников и пользователей земельных участков на предложенной территории Свободной зоны;
2.4. в отношении подлежащего развитию на первоначальном этапе территориального участка Свободной зоны:
2.4.1. проект территориального планирования, отражающего территорию Свободной зоны и подлежащую созданию на данной территории инфраструктуру, а также подлежащие размещению здесь другие объекты с учетом международной практики;
2.4.2. прогноз расходов на работы, подлежащие выполнению для осуществления концепции развития, указанной в пункте 2.1 настоящего Распоряжения;
2.5. в отношении территориального участка, предусмотренного для перспективного развития Свободной зоны:
2.5.1. материалы, отражающие результаты инженерно-поисковых работ, в том числе инженерно-геологических поисков:
2.5.2. сведения о нынешнем состоянии окружающей среды;
2.5.3. план обеспечения системы основного инженерно-коммуникационного обеспечения и линий, других услуг и прогноз необходимых для этого расходов.
3.Рабочей группе установить заказчиков для привлечения влиятельных международных консалтинговых компаний в связи с работами, отмеченными в части 2 настоящего Распоряжения.
4.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование мер, указанных в части 2 настоящего Распоряжения.
5.Центральным и местным органам исполнительной власти, юридическим лицам публичного права, созданным от имени государства, и юридическим лицам, контрольный пакет акций (паев) которых принадлежит государству, при необходимости оказывать Рабочей группе помощь для выполнения указанных в Распоряжении поручений.
6.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».
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