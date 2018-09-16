Создана рабочая группа в связи с развитием Алятской свободной экономической зоны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с развитием Алятской свободной экономической зоны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях обеспечения развития Алятской свободной экономической зоны (далее – Свободная зона) создать рабочую группу в следующем составе:

руководитель рабочей группы

Валех Алескеров – заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

члены рабочей группы

Самир Нуриев - председатель Комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики

Керем Гасанов - председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по вопросам имущества

Али Абдуллаев - первый заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

Азер Байрамов - заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

Ниязи Сафаров - заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Рауф Гаджиев - заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Сулейман Микаилов - глава Исполнительной власти Гарадагского района

Салех Мамедов - председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

Горхмаз Гусейнов - председатель Открытого акционерного общества «Азерсу»

Балабаба Рзаев- президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи»

Джавид Гурбанов - председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги»

Талех Зиядов - генеральный директор Закрытого акционерного общества «Бакинский международный морской торговый порт»

Вугар Ахмедов - заместитель председателя Открытого акционерного общества «Азеришыг»

Акпер Гаджиев - генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз».

2.Рабочей группе, созданной частью 1 настоящего Распоряжения, привлечь влиятельные международные консалтинговые компании и в десятимесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики следующее:

2.1. усовершенствованную концепцию поэтапного развития Свободной зоны и детальный план ее осуществления;

2.2. предложения о территориальных границах Свободной зоны, пределах территориальных участков, подлежащих развитию на первоначальном этапе в пределах данных границ и предусмотренных для перспективного развития, зонировании территории Свободной зоны (зоны транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, жилая, общественно-деловая, рекреационная, производственная, резервная и другие необходимые зоны);

2.3. список собственников и пользователей земельных участков на предложенной территории Свободной зоны;

2.4. в отношении подлежащего развитию на первоначальном этапе территориального участка Свободной зоны:

2.4.1. проект территориального планирования, отражающего территорию Свободной зоны и подлежащую созданию на данной территории инфраструктуру, а также подлежащие размещению здесь другие объекты с учетом международной практики;

2.4.2. прогноз расходов на работы, подлежащие выполнению для осуществления концепции развития, указанной в пункте 2.1 настоящего Распоряжения;

2.5. в отношении территориального участка, предусмотренного для перспективного развития Свободной зоны:

2.5.1. материалы, отражающие результаты инженерно-поисковых работ, в том числе инженерно-геологических поисков:

2.5.2. сведения о нынешнем состоянии окружающей среды;

2.5.3. план обеспечения системы основного инженерно-коммуникационного обеспечения и линий, других услуг и прогноз необходимых для этого расходов.

3.Рабочей группе установить заказчиков для привлечения влиятельных международных консалтинговых компаний в связи с работами, отмеченными в части 2 настоящего Распоряжения.

4.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование мер, указанных в части 2 настоящего Распоряжения.

5.Центральным и местным органам исполнительной власти, юридическим лицам публичного права, созданным от имени государства, и юридическим лицам, контрольный пакет акций (паев) которых принадлежит государству, при необходимости оказывать Рабочей группе помощь для выполнения указанных в Распоряжении поручений.

6.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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