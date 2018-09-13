Сотрудники газеты «Азербайджан» награждены медалями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников газеты «Азербайджан» медалью «Терегги».
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:
«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За заслуги в развитии национальной печати в Азербайджанской Республике наградить медалью «Терегги» следующих сотрудников газеты «Азербайджан»:
Джафарова Рашада Ислам оглу
Имангулиева Бахадыра Бекир оглу
Муталлибова Рустама Кямал оглу
Велиева Эльчина Вагиф оглу».
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