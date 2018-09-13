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Сотрудники газеты «Азербайджан» награждены медалями

Сегодня в 23:06 меньше минуты на чтение 232
Сотрудники газеты «Азербайджан» награждены медалями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников газеты «Азербайджан» медалью «Терегги».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За заслуги в развитии национальной печати в Азербайджанской Республике наградить медалью «Терегги» следующих сотрудников газеты «Азербайджан»:

Джафарова Рашада Ислам оглу

Имангулиева Бахадыра Бекир оглу

Муталлибова Рустама Кямал оглу

Велиева Эльчина Вагиф оглу».

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