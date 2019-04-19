Сотни чиновников будут сокращены при реструктуризации правительства Армении - Газета

Проект закона «О структуре и деятельности правительства», который предполагает сокращение госаппарата, вызвал накануне в парламенте довольно бурные обсуждения.

Как пишет газета «Жоговурд», представители оппозиционных фракций настаивают, что правительство не представило конкретных показателей о том, сколько человек будет сокращено и сколько средств сэкономлено.

Издание выяснило, что в министерстве сельского хозяйства будут сокращены 130 человек, в министерстве культуры - 110 человек, в министерстве диаспоры - 80 человек, столько же в министерстве спорта и по делам молодежи.

Вначале будут сокращены 78 человек – заместители министров, главы управлений, затем отделы будут объединены. После чего работа сотрудников будет оцениваться в баллах, и тогда начнутся основные увольнения.

А.А.