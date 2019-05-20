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Состоялся первый тур V республиканской предметной олимпиады

Сегодня в 17:32 ~ 1 минута на чтение 378
Состоялся первый тур V республиканской предметной олимпиады

Состоялся районный (городской) этап V республиканской предметной олимпиады среди учеников VI-VII классов общеобразовательных школ.

В предметных олимпиадах приняли участие около 27 000 учеников.

Олимпиада проводилась среди учащихся VI классов по математике и информатике и среди учеников VII классов - по химии, физике и биологии.  

Согласно окончательным результатам предметных олимпиад, которые будут подведены в июне (и по итогам республиканского этапа), будет проведен отбор учащихся в подготовительные центры к международным олимпиадам для нового учебного года.

Также предусматривается формирование контингента классов, которые будут созданы специально для талантливых учеников.

Первая предметная олимпиада между школьниками была проведена в 2014 году с участием 972 учащихся.

Основные цели предметных олимпиад - выявить талантливых детей, создать здоровую конкуренцию среди учащихся, повысить интерес учеников младших классов к различным дисциплинам, провести с ними целенаправленную работу и, соответственно, определить кандидатов на международные олимпиады.

Сабина Эсетова, Э.Т.

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