Состоялось очередное совещание по работе, проведенной в связи с исполнением Указа о многоквартирных зданиях

16 апреля в административном здании Государственного агентства по контролю за безопасностью на строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) состоялось совещание по работе, проделанной в связи с исполнением Указа Президента Азербайджанской Республики «Об упрощении дачи разрешения на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий» от 19 февраля 2019 года, а также обсуждению возникающих проблем.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в МЧС, в совещании приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики по вопросам экономики – заведующий отделом Али Асадов, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Самир Нуриев, председатель Государственного комитета по вопросам имущества Керем Гасанов, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, заместитель генерального прокурора – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Кямран Алиев, президент ОАО «Азерэнержи» Балабаба Рзаев, первый заместитель председателя ОАО «Азерсу» Тейюб Джаббаров, генеральный директор ОО «Азеригаз» Акбер Гаджиев, заместитель председателя ОАО «Азеришыг» Рамиль Юсифов, заведующий отделом по вопросам коммуникации, строительства и коммунального хозяйства Гасым Абдуллаев, главный советник службы помощника Президента Азербайджана по вопросам экономики Фейруз Мустафаев, соответствующие руководящие лица МЧС.

Выступивший на совещании помощник Президента Азербайджанской Республики по вопросам экономики-заведующий отделом Али Асадов отметил значение Указа Президента Азербайджанской Республики «Об упрощении дачи разрешения на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий», подписанного главой государства 19 февраля 2019 года.

А.Асадов особо подчеркнул, что с учетом многочисленных обращений, адресованных гражданами Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, глава государства, в очередной раз проявив гуманизм, еще раз доказал этим Указом, что в центре политики, проводимой в нашей стране, находится гражданин Азербайджана. Главная цель Указа заключается в обеспечении нормального проживания людей. Работа, проводимая по исполнению задач, вытекающих из этого важного документа, находится в центре внимания главы государства.

Выступивший на мероприятии министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров отметил, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, в очередной раз проявив великий гуманизм, подписал Указ об упрощении приема на эксплуатацию многоквартирных жилых зданий, эксплуатирующийся долгое время, но не принятых в эксплуатацию соответствующими государственными органами. Назвав подписание Указа очередным важным шагом, предпринятым Президентом Ильхамом Алиевым по дальнейшему повышению социального благосостояния нашего народа, министр напомнил о том, что 14 марта этого года состоялось первое совещание, отметил, что за минувший период соответствующими структурами была выполнена необходимая работа. Этот процесс непрерывно продолжается.

К.Гейдаров сообщил, что в настоящее время количество многоквартирных жилых зданий, не принятых в эксплуатацию, по республике составляет 434, из них 381– в столице Баку.

Напомнив о том, что в здании Государственного агентства по контролю за безопасностью на строительстве МЧС создан штаб с участием полномочных представителей соответствующих структур, министр отметил, что до 15 апреля этого года в штабе были приняты представители 227 жилых зданий (комплексов), им были предоставлены необходимые объяснения. Сообщив о том, что в зданиях завершена работа по обследованию, и на основании этого в ближайшем будущем начнется работа по устранению выявленных недостатков, министр сказал, что уже укомплектована документация по 14 зданиям. В соответствующем порядке составлено заключение о готовности этих зданий к эксплуатации, которое представлено по назначению в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре. Министр отметил важность выполнения работ в сроки, установленные в Указе, и оперативного устранения выявленных недостатков.

Выступившие на совещании руководители других структур говорили о работе, выполненной за минувший период, и предстоящих задачах.

Затем были подробно обсуждены вопросы, вытекающие из исполнения Указа, состоялся обмен мнениями о путях решения существующих проблем, даны поручения соответствующим структурам.