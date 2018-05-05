Состоялась церемония открытия комплекса надгробного памятника академику Рафиге Алиевой - ФОТО

Сегодня в I Аллее почетного захоронения состоялась церемония открытия комплекса надгробного памятника известному ученому, основателю научно-исследовательской лаборатории «Экологическая химия и охрана окружающей среды» Бакинского государственного университета (БГУ), заслуженному деятелю науки, кавалеру ордена «Шохрат», академику Рафиге Алиевой.

В мероприятии приняли участие члены семьи усопшей, официальные лица государства и правительства, депутаты и представители общественности.

Открыв церемонию вступительным словом, ректор БГУ, академик Абель Магеррамов рассказал о педагогических заслугах Рафиги ханум, посвятившей большую часть жизни подготовке квалифицированных кадров в БГУ, отметил, что она была прекрасным преподавателем. Абель Магеррамов довел до внимания, что Рафига Алиева, имевшая исключительные заслуги в подготовке нескольких поколений химиков в нашей стране, была любимым преподавателем студентов, относилась к будущим химикам с материнской заботой.

Оратор отметил, что Рафига Алиева сыграла важную роль в проведении в университете многочисленных научных исследований, создании и руководстве химической лабораторией «Экологическая химия и охрана окружающей среды», плодотворной научно-педагогической деятельностью завоевала большой авторитет среди общественности. Ректор Абель Магеррамов подчеркнул, что научное наследие Рафиги Алиевой - первой женщины-академика в области аналитической химии, сформировавшей свою научную школу, обладавшей такими качествами, как отвага, смелость, воля, будет сохранено, память о ней - увековечена, ее имя золотыми буквами вписано в историю науки, образования, просветительства.

Затем на церемонии воспоминаниями об академике Рафиге Алиевой поделились председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, начальник Секретариата Президента Азербайджанской Республики - помощник Президента Диляра Сеидзаде, депутаты Милли Меджлиса Эльмира Ахундова и Рафаэль Гусейнов, председатель Национального центра ядерных исследований, академик Адиль Гарибов, заслуженный архитектор Расим Алиев, скульптор, народный художник Натиг Алиев.

Выступившие от имени семьи покойной ее дочери - заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова и заведующая кафедрой экологической химии БГУ, профессор Севиндж Гаджиева выразили признательность участникам мероприятия.

Отметим, что Рафига Алиева родилась 20 сентября 1932 года в городе Нахчыван. Окончив в 1956 году химический факультет Азербайджанского государственного университета, Рафига Алиева начала трудовую деятельность в Азербайджанском политехническом институте. С 1957 года работала в качестве младшего научного сотрудника в Азербайджанском государственном университете, а в 1958-1960 годах – в Институте химических проблем Академии наук Азербайджана. Впоследствии училась в аспирантуре химического факультета Азербайджанского государственного университета, а с 1964 года и до конца жизни работала на кафедре аналитической химии университета. Здесь она занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора. Около пятнадцати лет руководила научно-исследовательской лабораторией «Экологическая химия и охрана окружающей среды».

Защитив в 1999 году докторскую диссертацию, Рафига ханум в том же году получила звание профессора. В 2007 году была избрана членом-корреспондентом, а в 2014 году – действительным членом Национальной академии наук Азербайджана.

Автор более 450 научных работ, 25 учебников и учебных пособий, 20 патентов, Рафига Алиева являлась членом ряда ученых советов и научных обществ. Под руководством ученого подготовлено более 20 докторов философии и докторов наук.

Скончалась 6 мая 2017 года на 85-м году жизни.

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