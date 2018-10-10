SOS. Уровень воды в Каспийском море понижается

За последние 12-13 лет уровень воды в Каспийском море понизился примерно на метр.

Об этом заявил директор Института географии НАНА, академик Рамиз Мамедов, сообщает Trend.az.

По его словам, за последние годы уровень воды в море ежегодно понижается примерно на 10 см.

Директор института объясняет это изменением климата и уменьшением воды в реке Волга, которая впадает в Каспийское море.

«Воды Каспия сокращаются, так как увеличивается испарение из-за климата, в то же время уменьшается объем воды, впадающей в море», - сказал он, указав, что ввиду нарушения баланса меняется уровень.

Р.Мамедов также указал, что понижение уровня воды в море негативно скажется на флоре и фауне Каспия.

Каспийское море – крупнейший на Земле замкнутый водоем, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро, либо как полноценное море из-за своих размеров, а также из-за того, что его ложе сложено земной корой океанического типа.

В Каспийское море впадают 130 рек, из них 9 имеют устье в форме дельты.

Крупные реки, впадающие в Каспийское море – Волга, Терек, Сулак, Самур (Россия), Урал, Эмба (Казахстан), Кура (Азербайджан), Атрек (Туркменистан), Сефидруд (Иран).

Эльшан Рустамов, Г.Р.