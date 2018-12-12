Сорвалось несколько зарубежных встреч и.о. главы МИД Армении

У Зограба Мнацаканяна сорвалось несколько зарубежных встреч, пишет газета «Грапарак».

Как отмечает издание, в сообщениях внешнеполитического ведомства по итогам встреч Мнацаканяна на высшем уровне отмечается, что он провел встречи с заместителем генсека НАТО Роуз Готемоллер, однако не указывается, что были приложены максимальные усилия по организации встречи с самим генсеком НАТО Столтенбергом.

«Не удалось организовать так, чтобы Мнацаканяна принял Столтенберг, и ему пришлось ограничиться встречей с Готемоллер», - говорится в статье. С другой информации МИД о встрече в Милане на полях министерского форума ОБСЕ Мнацаканяна с заместителем госсекретаря США Уэсса Митчелла издание сделало заключение, что и.о. министра не удалось встретиться с госсекретарем США Майком Помпео и он ограничился только заместителем.

А.А.