Сократилось количество приезжающих в Азербайджан туристов

В январе-марте этого года в Азербайджан прибыло 610, 8 тыс. иностранцев из 157 стран мира, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Госкомитет по статистике, 28% из них прибыли из Грузии, 27,4% - из России, 11,3% - из Турции, 9,2% - из Ирана, 3,5% - из ОАЭ, 1,8% - из Украины, 1,7% - из Индии, 1,4% - из Ирака, 15,6% из других странах. 70,1% прибывших – мужчины и 29,9% - женщины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего уменьшилось количество приезжающих из Катара (48,5%), Ирана (43,4%), Израиля (41,7%), Объединенных Арабских Эмиратов (28,1%) и Ирака (24,8%).

Эльшан Рустамов, Г.Р.