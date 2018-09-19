СМИ: Азербайджанский участник «Евровидения-2013» работает курьером в Нью-Йорке – ВИДЕО

В 2013 году Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение» представлял талантливый исполнитель Фарид Мамедов с песней «Hold me», занявший по итогам голосования жюри и телезрителей второе место.

После участия в «Евровидении» певец записал несколько песен, снял клип на песню «Adıma layıq», а в апреле 2016 года женился, сыграв свадьбу в узком семейном и дружеском кругу, сделав церемонию закрытой для представителей СМИ.

После свадьбы Ф.Мамедов удалился из всех социальных сетей и сменил контактные номера, став недоступным для представителей азербайджанских СМИ. Его последнее появление на публике как певца произошло на церемонии закрытия Европейских игр в Баку в июне 2015 года, где он вместе с участницей «Евровидения-2012» Сабиной Бабаевой исполнил гимн Азербайджана.

Про исчезновение Ф.Мамедова ходило множество слухов: кто-то говорил о том, что он бросил сцену, посвятив себя семье, а кто-то рассказывал, что исполнитель ушел в религию, в связи с чем полностью прекратил выступления.

Однако, как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, судьба представителя Азербайджана на «Евровидении-2013» сложилась иначе – вот уже более года как Ф.Мамедов переехал на постоянное место жительства в США, где проживает с супругой в Нью-Йорке и работает курьером.

Кадры со свадьбы Фарида Мамедова

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Ф.В., Э.Т.