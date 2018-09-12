Скандал в Грузии: над людьми ставили опыты в американской лаборатории под Тбилиси?

В грузинско-американской лаборатории имени Ричарда Лугара близ Тбилиси могли проводиться опыты над людьми.

Об этом заявил бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве, обратившись к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать это, сообщают РИА Новости.

По словам Гиоргадзе, он получил из Грузии документы, «первичное изучение» которых показывает, что в лаборатории «могли проводиться секретные эксперименты на жителях Грузии». Некоторые из них, по его словам, могли закончиться летально.

Гиоргадзе подчеркнул, что он не специалист в области биологического и бактериологического оружия, поэтому с документами должны ознакомиться эксперты и сделать свои выводы.

В Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии опровергли заявление бывшего министра.

«Ничего подобного у нас не происходит, наш руководитель не раз сообщал, что приглашает всех желающих гостей посетить лабораторию и развеять все сомнения. В этом нет никаких барьеров», – заявила РИА Новости в пресс-службе Центра.

Российский политолог-американист Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления экс-министра.

«И Пентагон, и ЦРУ, и другие американские ведомства, как и силовые ведомства других стран, регулярно попадают под подозрения в каких-то злоупотреблениях. Иной раз эти подозрения оказываются справедливыми и тогда в других случаях сходные подозрения приобретают особый вес. Например, тайные тюрьмы ЦРУ были выявлены? Были. «Мухлеж» с пытками в различного рода «заведениях» американских силовых ведомств был выявлен? Был. Поэтому любого рода подозрения приобретают особый вес в связи с тем, что ранее их уже «ловили за руку», - сказал он.

«В данном случае, на мой взгляд, нет абсолютно никаких точных данных, что там на самом деле было. И не используется ли это, кстати, некими локальными грузинскими силами для каких-то своих нужд… Чтобы понять, что действительно было, и какого размера было бедствие – если оно было – надо разбираться», – приводят слова Дробницкого РИА Новости.

Лаборатория, о которой идет речь, носит имя американского сенатора Ричарда Лугарда, и была открыта на окраине Тбилиси в 2011 году по программе США.

1news.az