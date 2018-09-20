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Силовой потенциал ОДКБ не может быть применен на пограничной линии между Азербайджаном и Арменией - глава Объединенного штаба

Сегодня в 14:21 ~ 1 минута на чтение 334
Силовой потенциал ОДКБ не может быть применен на пограничной линии между Азербайджаном и Арменией - глава Объединенного штаба

О применении сил ОДКБ на пограничной линии между Азербайджаном и Арменией не может быть и речи.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генерал-полковник Анатолий Сидоров в ходе видеомоста Москва – Ереван – Минск – Бишкек - Астана в пресс-центре Sputnik-Армения.

«На сегодняшний день стороны конфликта сами разбираются в ситуации», — сказал Сидоров, отвечая на вопрос Sputnik-Армения о реакции ОДКБ на информацию армянской стороны о том, что якобы Тавушская область Армении подверглась обстрелу со стороны азербайджанских ВС.

В этих условиях силовой потенциал ОДКБ не может быть применен по определению, отметил Сидоров.

Он выразил надежду, что конфликтующие стороны сами смогут найти решение мирными средствами.

С.А., Э.Т.

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