Силовой потенциал ОДКБ не может быть применен на пограничной линии между Азербайджаном и Арменией - глава Объединенного штаба

О применении сил ОДКБ на пограничной линии между Азербайджаном и Арменией не может быть и речи.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генерал-полковник Анатолий Сидоров в ходе видеомоста Москва – Ереван – Минск – Бишкек - Астана в пресс-центре Sputnik-Армения.

«На сегодняшний день стороны конфликта сами разбираются в ситуации», — сказал Сидоров, отвечая на вопрос Sputnik-Армения о реакции ОДКБ на информацию армянской стороны о том, что якобы Тавушская область Армении подверглась обстрелу со стороны азербайджанских ВС.

В этих условиях силовой потенциал ОДКБ не может быть применен по определению, отметил Сидоров.

Он выразил надежду, что конфликтующие стороны сами смогут найти решение мирными средствами.

С.А., Э.Т.