Шоу одного актера. Конор МакГрегор налил виски Хабибу и пообещал завершить его карьеру – ВИДЕО

Вчера в Нью-Йорке прошла первая пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в рамках подготовки к бою за звание чемпиона UFC в легком весе.

Как сообщает 1news.az, все происходило вполне прогнозируемо. Могучий ирландец часто пытался вывести своего соперника из себя, Хабиб же старался держаться спокойным и не отвечать на выпады соперника.

Конор появился в зале с двумя чемпионскими поясами UFC, хотя, как известно, он не владеет ни одним, и бутылкой своего виски Proper 12.

Во время пресс-конференции, в очередной раз перебивая Хабиба, Конор попросил принести стаканчики и разлил виски, предложив выпить Нурмагомедову и президенту UFC Дэйну Уайту.

«Никогда не буду пить это дерьмо», - ответил дагестанский боец. Сам ирландец опрокинул стакан, выпив виски залпом.

Conor McGregor brought the party favors for Khabib’s birthday #UFC229 pic.twitter.com/GvK5fHLEZd — Barstool Sports (@barstooltweetss) September 20, 2018

На пресс-конференцию не допустили фанатов, что вызвало недовольство со стороны Конора МакГрегора. «Мы деремся для фанатов, но я не вижу их в зале. Почему здесь одни репортеры? Если бы действительно владел долей в UFC, здесь были бы фанаты». Организаторы в целях безопасности решили не допускать фанатов. В апреле Макгрегор атаковал автобус, в котором находился Хабиб. Причиной стал жесткий разговор Нурмагомедова со спарринг-партнером Конора Артемом Лобовым. После нападения ирландца приговорили к пяти дням общественных работ.

«Я хочу побить этого маленького придурка. Я вернулся, потому что люблю драться, - сказал Конор, отвечая на вопрос, почему он вернулся именно к этому бою, - Вся страна, весь российский народ тратит кучу денег на его подготовку к бою со мной, так что я говорю правду — даже в твоей стране все хотят, чтобы ты проиграл. Я забью в твою крышку последний гвоздь», – сказал Макгрегор Нурмагомедову.

«Это все, что я ожидал, - сказал в ответ Хабиб Нурмагомедов, - Я просто раздавлю этого парня».

Ответ Хабиба на первый же вопрос прервал Макрегор, засыпая соперника оскорблениями, предлагая сделать это прямо сейчас. «Вместо этого он прятался в автобусе. Он прятался за девушками».

«Я готовился к войне, - говорит Конор, - Это будет длинная ночь, и ты просто наложишь в штаны. Тебя ждет самый сложный бой в карьере. Ты победил парня, который был 11-ым в рейтинге, и ты приносишь сюда этот пояс? Тебе не стыдно? Я тебя разорву, и все это увидят в прямом эфире».

В ответ на то Хабиб сказал, что покажет все 6 октября. «Сейчас я расслаблен. Я тебе неоднократно писал, но ты молчал, а сейчас при всех просто болтаешь. Зачем ты пришел к автобусу с 40 людьми? Почему не пришел один?»

Досталось от Конора и отцу Хабиба Абдулманапу. «Твой отец трус и ты знаешь, почему. Все знают в России! Вы вместе потакаете Рамзану Кадырову! Диктатору! Твой отец предал бы его, если бы не боялся! Ты просто крысеныш!» — выкрикнул Макрегор.

После этого бойцы вышли посмотреть друг другу в глаза.

View this post on Instagram A post shared by ufc (@ufc) on Sep 20, 2018 at 3:23pm PDT

Вчера также стало известно, что Конор МакГрегор подписал новый контракт с промоушеном. Соглашение рассчитано на 8 боев. Первый поединок по новому контракту ирландец проведет именно против Хабиба Нурмагомедова. Условия сделки не разглашаются, но президент UFC Дэйна Уайт заявил, что контракт МакГрегора – самый крупный в истории ММА.

Бой Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе на UFC 229.

Полное видео пресс-конференции:

Теймур Максутов