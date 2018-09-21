Школьные психологи советуют родителям давать детям больше свободы

Родители хотят видеть своих детей достойными гражданами нашего общества.

Без помощи семьи школа не может обеспечить высоких результатов воспитания. К факторам семейного воспитания можно отнести материальные условия жизни семьи, ее структуру, уровень образования и культуры, интересы, духовные потребности.

По характеру взаимоотношений родителей семьи делятся на три группы: живут дружно, иногда ссорятся, конфликтуют. Очень часто характер взаимоотношений родителей влияет на нравственное формирование личности ребенка, его поведение в школе, в общении со сверстниками. В таких случаях на плечи школы ложится ответственность за устранение подобного рода проблем и оказание своевременной помощи.

К примеру, по словам психолога проекта Məktəblinin dostu («Друг школьника») Айдан Азимзаде, в одной из школ ученица VI класса ведет себя очень агрессивно по отношению к другим ученикам: «Мать девочки призналась, что отец по отношению к ребенку ведет себя довольно агрессивно».

Дети, которые в семье сталкиваются с жестокостью, воспринимают это как нормальное явление.

По словам психолога А.Азимзаде, каждый ребёнок одновременно является объектом и субъектом разнообразных социальных отношений. Видя жестокое обращение от отца и не имея возможности ответить, он выплескивает весь свой негатив и агрессию на одноклассников.

Детство - самое важное время, когда формируется личность. Со всеми её задатками и недостатками. Как говорится, родители должны в первую очередь воспитывать себя и следить за своим поведением, дабы ребенку свойственно повторять все, что он видит.

Но это не так легко объяснить родителям. У каждых родителей своя методика воспитания детей. Некоторые считают, что если в свое время не бить и не наказывать ребенка, то в дальнейшем они будут сожалеть, но будет слишком поздно.

По словам психолога проекта, на практике был такой случай, когда в семье наблюдались межличностные проблемы, и они пригласили родителей на терапию: «После проведения нескольких сеансов терапии с родителями мы подключили и ребенка. Результаты были потрясающими. Это говорит о том, что порой, работая исключительно с проблемными детьми, мы не решаем проблемы в корне».

Почему мы не слышим наших детей?

Психолог проекта отметила, что очень часто мы сталкиваемся с такими психологическими детскими проблемами, как замкнутость, неуверенность в себе, боязнь осуждения за высказывание своего мнения и многое другое. Родители и сами признают, что их дети порой бывают очень агрессивными. «Родители не слушают своих детей, затыкая при любом удобном случае. Один из родителей, чей ребенок с огромным удовольствием приходит в Психологический центр проекта, признался, что у ребенка в семье нет права голоса. Такие дети воспринимают нас, психологов, как своих заступников и чуть что запугивают родителей фразой: «Я расскажу все моему психологу».

Подростковый суицид - желание не умереть, а уйти от проблем…

Возможно, недосказанность в семье и является главной причиной того, что среди школьников возросла склонность к суициду. Список тех, кто пишет предсмертные письма, делает видеообращение и после заканчивает жизнь самоубийством, увеличился в разы.

По словам психолога проекта Мехрибан Вердиевой, зачастую подобные проблемы приписывают семьям, пережившим развод, или же по той или иной причине в них отсутствует один из родителей, но это не так: «Такие проблемы возникают как в полноценных, так и в неполноценных семьях. Это скорее связано с кризисом подросткового возраста. В этот период дети бывают более агрессивными и чаще подвержены негативному влиянию. В этот момент их не понимают ни родители, ни учителя, впоследствии отсутствие моральной поддержки и понимания выливается в более значимые проблемы.

По словам психолога, в прошлом учебном году один из школьников написал прощальное письмо. «Друзья школьника» пригласили нас в школу, и мы приступили к своей работе. Первым делом мы пригласили родителей ребенка в школу и провели с ними беседу для выявления причины, подтолкнувшей его на столь отчаянный шаг. Выяснилось, что проблема идет из семьи, он проживает с мамой и бабушкой и ежедневно сталкивается на улице со своим отцом, который не желает с ним разговаривать. Мать же грубо обращается с ребенком. Все это стало причиной его замкнутости и недоверия к людям. После нескольких бесед с родителями поведение ребенка изменилось».

Учитывая трудности подросткового периода, во избежание различных психологических проблем у детей родители должны уделять им больше времени. Речь идет не о том, чтобы просто слушать, что говорит ваш ребенок, но и слышать его, уважать его мнение, его выбор.

Выбор профессии и планирование карьеры

С первых дней своей работы Психологический центр также помогает школьникам с выбором будущей профессии. Психологи центра проводят различные тренинги с учениками 7-х, 8-х и 9-х классов на эту тему. До сих пор в тренингах приняли участие 629 школьников. Эти тренинги бывают как диагностическими, так и просветительскими. На тренингах обсуждаются различные специальности, проводится тестирование для выявления специальных навыков и способностей у школьников, а также даются общие советы.

Если ранее тренинги проводились в школах, то начиная с текущего учебного года родителей и учеников приглашают в Психологический центр. Здесь психологи обсуждают планы учащихся как вместе с родителями, так и наедине со школьником.

Таким образом, с момента существования проекта 693 школьникам была оказана своевременная психологическая помощь.