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Школьные психологи советуют родителям давать детям больше свободы

Сегодня в 17:21 ~ 5 минут на чтение 157
Школьные психологи советуют родителям давать детям больше свободы

Родители хотят видеть своих детей достойными гражданами нашего общества.

Без помощи семьи школа не может обеспечить высоких результатов воспитания. К факторам семейного воспитания можно отнести материальные условия жизни семьи, ее структуру, уровень образования и культуры, интересы, духовные потребности.

По характеру взаимоотношений родителей семьи делятся на три группы: живут дружно, иногда ссорятся, конфликтуют. Очень часто характер взаимоотношений родителей влияет на нравственное формирование личности ребенка, его поведение в школе, в общении со сверстниками. В таких случаях на плечи школы ложится ответственность за устранение подобного рода проблем и оказание своевременной помощи.

К примеру, по словам психолога проекта Məktəblinin dostu («Друг школьника») Айдан Азимзаде, в одной из школ ученица VI класса ведет себя очень агрессивно по отношению к другим ученикам: «Мать девочки призналась, что отец по отношению к ребенку ведет себя довольно агрессивно».

Дети, которые в семье сталкиваются с жестокостью, воспринимают это как нормальное явление.

По словам психолога А.Азимзаде, каждый ребёнок одновременно является объектом и субъектом разнообразных социальных отношений. Видя жестокое обращение от отца и не имея возможности ответить, он выплескивает весь свой негатив и агрессию на одноклассников.

Детство - самое важное время, когда формируется личность. Со всеми её задатками и недостатками. Как говорится, родители должны в первую очередь воспитывать себя и следить за своим поведением, дабы ребенку свойственно повторять все, что он видит.

Но это не так легко объяснить родителям. У каждых родителей своя методика воспитания детей. Некоторые считают, что если в свое время не бить и не наказывать ребенка, то в дальнейшем они будут сожалеть, но будет слишком поздно.

По словам психолога проекта, на практике был такой случай, когда в семье наблюдались межличностные проблемы, и они  пригласили родителей на терапию: «После проведения нескольких сеансов терапии с родителями мы подключили и ребенка. Результаты были потрясающими. Это говорит о том, что порой, работая исключительно с проблемными детьми, мы не решаем проблемы в корне».

Почему мы не слышим наших детей?

Психолог проекта отметила, что очень часто мы сталкиваемся с такими психологическими детскими проблемами, как замкнутость, неуверенность в себе, боязнь осуждения за высказывание своего мнения и многое другое. Родители и сами признают, что их дети порой бывают очень агрессивными. «Родители не слушают своих детей, затыкая при любом удобном случае. Один из родителей, чей ребенок с огромным удовольствием приходит в Психологический центр проекта, признался, что у ребенка в семье нет права голоса. Такие дети воспринимают нас, психологов, как своих заступников и чуть что запугивают родителей фразой: «Я расскажу все моему психологу».

Подростковый суицид - желание не умереть, а уйти от проблем…

Возможно, недосказанность в семье и является главной причиной того, что среди школьников возросла склонность к суициду. Список тех, кто пишет предсмертные письма, делает видеообращение и после заканчивает жизнь самоубийством, увеличился в разы.

По словам психолога проекта Мехрибан Вердиевой, зачастую подобные проблемы приписывают семьям, пережившим развод, или же по той или иной причине в них отсутствует  один из родителей, но это не так: «Такие проблемы возникают как в полноценных, так и в неполноценных семьях. Это скорее связано с кризисом подросткового возраста. В этот период дети бывают более агрессивными и чаще подвержены негативному влиянию. В этот момент их не понимают ни родители, ни учителя, впоследствии отсутствие моральной поддержки и понимания выливается в более значимые проблемы.

По словам психолога, в прошлом учебном году один из школьников написал прощальное письмо. «Друзья школьника» пригласили нас в школу, и мы приступили к своей работе. Первым делом мы пригласили родителей ребенка в школу и провели с ними беседу для выявления причины, подтолкнувшей его на столь отчаянный шаг. Выяснилось, что проблема идет из семьи, он проживает с мамой и бабушкой и ежедневно сталкивается на улице со своим отцом, который не желает с ним разговаривать. Мать же грубо обращается с ребенком. Все это стало причиной его замкнутости и недоверия к людям. После нескольких бесед с родителями поведение ребенка изменилось».

Учитывая трудности подросткового периода, во избежание различных психологических проблем у детей родители должны уделять им больше времени. Речь идет не о том, чтобы просто слушать, что говорит ваш ребенок, но и слышать его, уважать его мнение, его выбор.

Выбор профессии и планирование карьеры

С первых дней своей работы Психологический центр также помогает школьникам с выбором будущей профессии. Психологи центра проводят различные тренинги с учениками 7-х, 8-х и 9-х классов на эту тему. До сих пор в  тренингах приняли участие 629 школьников. Эти тренинги бывают как диагностическими, так и просветительскими. На тренингах обсуждаются различные специальности, проводится тестирование для выявления специальных навыков и способностей у школьников, а также даются общие советы.

Если ранее тренинги проводились в  школах, то начиная с текущего учебного года родителей и учеников приглашают в Психологический центр. Здесь психологи  обсуждают планы учащихся как вместе с родителями, так и наедине со школьником.

Таким образом, с момента существования проекта 693 школьникам была оказана своевременная психологическая помощь.

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