«Шанс года» от Unibank - 95 клиентов банка станут победителями лотереи – ФОТО

Взяв кредит в Unibank, можно и выиграть больше денег, чем сумма взятого кредита! Этот шанс предоставляет Unibank в рамках лотереи «Новый год-2018».

С 6 декабря по 15 января каждый, кто возьмет кредит в Unibank, совершит безналичные оплаты банковской картой или проведет операции в мобильном приложении Unibank Mobile, может стать одним из 95 победителей лотереи с призовым фондом в размере 10 236 AZN. Два победителя станут обладателями самого крупного приза – по 2018 AZN каждый.

Кто может победить в лотерее?

Клиенты, получившие наличный кредит в Unibank и ставшие обладателями кредитной карты Albalı Plus в период проведения лотереи;

Клиенты, осуществившие безналичные операции с помощью дебетовых, кредитных и зарплатных карт банка до 15 января (каждая транзакция в размере 10 AZN дает шанс участвовать в лотерее). Для участия в лотерее по картам следует пройти регистрацию на сайте az (https://onlineservices.unibank.az/LottoRegister/) до 15 января.

Клиенты, оплатившие посредством Unibank Mobile коммунальные, мобильные, стационарные, Интернет/ТВ-услуги и совершившие денежные переводы.

Выигрыш победителей будет распределен в следующем порядке:

2 победителя получат по 2018 AZN;

1 победитель 500 AZN;

22 победителя по 100 AZN;

70 победителей по 50

Тираж, состоящий из двух частей, состоится 23 января в головном офисе Unibank. Розыгрыш будет проводиться на основе электронной жеребьевки посредством специальной компьютерной программы.

Участвуйте в лотерее, и пусть в 2018 году удача будет на вашей стороне!

В настоящее время Unibank располагает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах. Большинство филиалов Unibank функционируют и по субботам.

Более подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице в Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Твиттере (https://twitter.com/unibank)

Unibank- банк для всех и каждого!

Unibank, созданный в результате слияния двух передовых коммерческих банков - MBANK (1992 г.) и PROMTEXBANK (1994 г.) в 2002 году, - является одной из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги около 950 тыс. различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк реконструкции и развития и Германская инвестиционная корпорация (DEG).

Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице. За 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участие во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

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