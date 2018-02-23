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Шахрияр Мамедъяров: «В Берлине вы увидите другого Шахрияра»

Сегодня в 13:21 ~ 2 минуты на чтение 172
Шахрияр Мамедъяров: «В Берлине вы увидите другого Шахрияра»
Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, который примет участие в Мемориале Таля, в интервью пресс-службе Федерации шахмат Азербайджана, рассказал о предстоящем Турнире Претендентов в Берлине.

- 10 марта в Берлине возьмет старт Турнир Претендентов. Как идет подготовка?

- Я начал подготовку позже из-за турнира Вей-ан-Зее. Но тренировки идут по планы. Думаю, что я готов к Турниру Претендентов. До этого приму участие в Мемориале Таля, в котором встречусь с другими участниками того турнира. В России будут соревнования по блицу и рапиду.

- С кем работаешь во время подготовки к Турниру Претендентов?

- Я не хочу называть имена членов моей команды. Главное – выступить успешно.

- Это будет ваш третий Турнир Претендентов…

- В плане опыта проблем быть не должно. В первый раз в Турнире. Претендентов я играл иначе, сейчас же вы увидите другого Шахрияра. Моя цель – выиграть. 2017 год запомнился для меня незабываемыми победами. В новом году так же хочу всех радовать.

- В первом туре сыграете с Сергеем Карякиным, а в последнем – Владимиром Крамником. Как вам жеребьевка?

- Рано или поздно, все сыграют друг с другом. Поэтому, не считаю жеребьевку важным. Без сомнений, встреча с Карякиным будет очень интересной. Он победил в последнем Турнире Претендентов и является одним из сильнейших в мире. Мы с ним хорошие друзья. Перед матчем с Карлсеном за титул чемпиона мира, я был в его команде и помогал ему. В Берлине все будут бороться за победу. Об уступках и речи быть не может. Мы с Сергеем друзья, но за доской будем играть только на победу.

- Кого вы опасаетесь в Берлине?

- Тот, кого я опасаюсь, не приедет в Берлин. Это – Магнус Карлсен.

- Это будет хороший шанс, чтобы встретиться с ним…

- Я хочу выиграть Турнир Претендентов и сыграть с Карлсеном за шахматную корону. Сейчас полностью настроен на турнир в Берлине, поэтому даже с семьей видимся реже. С друзьями же вообще нет времени общаться. Хочу, чтобы все с пониманием отнеслись к этому. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех за поддержку.

Подготовил Мурад Ахундов

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