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Серена Уильямс, ставшая недавно мамой, заявилась на Australian Open-2018

Сегодня в 15:21 ~ 1 минута на чтение 525
Серена Уильямс, ставшая недавно мамой, заявилась на Australian Open-2018
Прославленная теннисистка Серена Уильямс, которая 1 сентября стала мамой, заявилась на Australian Open-2018.

Об этом сообщил директор Australian Open Крейг Тили.

Тили заявил, что Серена тренируется и готовится к возвращению в тур:

«У нее есть виза, она подала заявку для участия в турнире, она тренируется. Мы не сомневаемся в том, что она будет участвовать в турнире».

Напомним, что Серена Уильямс выиграла Australian Open-2017, после чего временно прекратила выступления в связи с беременностью.

Фарида Расулова

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