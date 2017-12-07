Серена Уильямс, ставшая недавно мамой, заявилась на Australian Open-2018

Прославленная теннисистка Серена Уильямс, которая 1 сентября стала мамой, заявилась на Australian Open-2018.

Об этом сообщил директор Australian Open Крейг Тили.

Тили заявил, что Серена тренируется и готовится к возвращению в тур:

«У нее есть виза, она подала заявку для участия в турнире, она тренируется. Мы не сомневаемся в том, что она будет участвовать в турнире».

Напомним, что Серена Уильямс выиграла Australian Open-2017, после чего временно прекратила выступления в связи с беременностью.

Фарида Расулова