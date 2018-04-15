Сайт 1news.az подвергся массированным DDOS-атакам хакеров

Сайт информационного агентства 1news.az за последние сутки подвергся беспрерывным массированным хакерским атакам со стороны киберпреступников.
Как сообщает IT-служба 1news.az, отслеживающая атаки, совершенные попытки взломать сайт информагентства, были осуществлены преимущественно с территории России.
Отметим, что сайт обладает специальной системой защиты, предназначенной против подобных попыток, в частности, зарубежный сервис, гарантирующий защиту ресурса.
В результате DDOS-атаки какого-либо серьезного урона сайту не было нанесено.
«Мы успешно нейтрализуем все кибератаки», - отмечает техническая служба агентства 1news.az.
DOS-атака (атака типа «отказ в обслуживании», от англ. Denial of Service) — атака на вычислительную систему с целью довести ее до отказа, то есть создание таких условий, при которых легитимные (правомерные) пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системой ресурсам (серверам), либо этот доступ затруднен.
Если атака выполняется одновременно с большого числа компьютеров, говорят о DDOS-атаке (от англ. Distributed Denial of Service, распределенная атака типа «отказ в обслуживании»).
1news.az