Сайт 1news.az подвергся массированным DDOS-атакам хакеров

Сайт информационного агентства 1news.az за последние сутки подвергся беспрерывным массированным хакерским атакам со стороны киберпреступников.

Как сообщает IT-служба 1news.az, отслеживающая атаки, совершенные попытки взломать сайт информагентства, были осуществлены преимущественно с территории России.

Отметим, что сайт обладает специальной системой защиты, предназначенной против подобных попыток, в частности, зарубежный сервис, гарантирующий защиту ресурса.

В результате DDOS-атаки какого-либо серьезного урона сайту не было нанесено.

«Мы успешно нейтрализуем все кибератаки», - отмечает техническая служба агентства 1news.az.

DOS-атака (атака типа «отказ в обслуживании», от англ. Denial of Service) — атака на вычислительную систему с целью довести ее до отказа, то есть создание таких условий, при которых легитимные (правомерные) пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системой ресурсам (серверам), либо этот доступ затруднен.

Если атака выполняется одновременно с большого числа компьютеров, говорят о DDOS-атаке (от англ. Distributed Denial of Service, распределенная атака типа «отказ в обслуживании»).

1news.az