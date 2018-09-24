Самая юная и красивая чемпионка мира по дзюдо. 17-летняя украинка покорила бакинскую публику – ФОТО

Проходящий в Баку чемпионат мира по дзюдо перевалил за экватор.

Как сообщает 1news.az, уже известны победители и призеры в четырех весовых категориях в мужском и женском зачетах. Как известно, в активе Азербайджана пока одна бронзовая медаль, которую завоевал Хидаят Гейдаров (73 кг).

Между тем, на чемпионате мира в Баку был зафиксирован своеобразный рекорд. Украинка Дарья Белодед (48 кг) стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории. На момент завоевания золота Белодед исполнилось 17 лет и 345 дней. Предыдущий рекорд принадлежал японке Роко Тани (18 лет и 27 дней).

«Сегодня я стала чемпионкой мира. До сих пор не могу в это поверить. Большое спасибо всем людям, которые за меня болели. Я чувствовала вашу поддержку, безумно приятно, без вас у меня бы это не получилось. Спасибо большое моим любимым родителям и тренерам, которые всегда рядом, чтобы не случилось», - написала Белодед в Instagram.

Покорять своих подписчиков Дарья начала задолго до самого большого успеха в карьере. Дарьи предлагали карьеру модели, однако ее отец, чемпион Европы по дзюдо Геннадий Белодед, был против этого. Дочь полностью оправдала надежды титулованного отца, но Instagram юной красавицы пестрит привлекательными фотографиями дзюдоистки, которая могла быть весьма успешной моделью.

Теймур Максутов