«С верой и оптимизмом»: о чем говорят результаты соцопроса ЕС в Азербайджане?

Опросы сегодня являются наиболее популярным социологическим методом для изучения отношения людей к самым различным аспектам общественной жизни, в частности они определяют рейтинг доверия населения к государственным и общественным структурам.

Немаловажное значение при проведении опросов имеет сама социологическая структура, и от того, насколько серьезной и авторитетной она является, зависит доверие к итогам проведенного исследования.

Тем интереснее результаты аналитического доклада известного нидерландского финансового холдинга ING, подготовленного на основе исследования партнера данного холдинга – гуманитарной партнерской организации ACT LLC.

Заказчиком исследования выступила программа Европейского Союза «Bосточное партнерство» и, принимая данный факт во внимание, следует отметить особое значение этого доклада, который получился интересным и, что намного важнее, объективным.

Так, в ходе исследования была, в частности, проанализирована экономическая ситуация в Азербайджане.

Согласно докладу ING, инфляция за 2018 год прогнозируется на уровне 6,9%. Отмечается также, что в 2018 году среднегодовой курс маната к доллару составит 1,59 против 1,7 в настоящее время. Стоимость барреля нефти в 2018 году прогнозируется на уровне $51.

Аналитики ожидают стабилизацию внутреннего спроса. Эксперты отмечают некоторый рост в сельском хозяйстве и ненефтяных секторах, хотя инвестиции в строительство считают недостаточными. Авторы исследования указывают также, что рост розничных продаж в уходящем году колебался вокруг 2%, отмечены первые признаки поворота в сторону роста заработной платы и доходов.

Феномен экономического развития Азербайджана на фоне еще не полностью рассеявшихся туч над мировой экономикой упирается, прежде всего, в грамотно разработанную и успешно реализуемую экономическую стратегию.

Молниеносно отреагировав на падение мировых цен на нефть смещением фокуса экономической политики в сторону большего развития ненефтяного сектора, правительство сумело удержать динамику развития во всех сферах.

Одной из основных задач было поставлено обеспечение продовольственной безопасности, в первую очередь, за счет местного производства, усиление экспортного потенциала страны. Для этого были проведены широкие экономические реформы, выполнена большая работа по созданию новой и укреплению имеющейся инфраструктуры, предоставлены дополнительные льготы предпринимателям, сокращено количество проверок бизнеса.

В рамках проведения серьезных экономических реформ были разработаны стратегические дорожные карты, запущен механизм поощрения инвестиций, в рамках которого в экономику стал охотнее инвестировать частный сектор.

Экономические достижения Азербайджана получили признание Давосского Всемирного экономического форума, в рейтинге которого Азербайджан, продвинувшись в этом году на две ступени, поднялся с 37-го на 35-е место, став одной из самых конкурентоспособных стран в мире.

В то же время, события в нефтегазовом секторе страны показали, что говорить о «закате» нефтяной эры в Азербайджане еще очень рано. Подписание нового, продленного до 2050 года, контракта по дальнейшей разработке месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли», стало историческим событием.

В перспективе реализация еще одного гигантского проекта – Южного газового коридора, в рамках которого будут реализованы проекты «Шахдениз-2», Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического трубопроводов (TAP).

Значительно повысит экспортные возможности Азербайджана новая железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, являющийся на сегодня самым надежным и удобным маршрутом, с соединяющим Европу с Азией. Эта дорога, а также проект Север-Юг, связующим звеном в котором также выступает Азербайджан, будут способствовать значительной активизации экономических и гуманитарных связей между государствами и народами, что окажет позитивное влияние и на политическую составляющую взаимоотношений.

Глобальный характер проектов, в которых участвует и большинство которых инициировал Азербайджан, не только усиливают страну экономически, но и значительно укрепляют ее политический вес.

Честная, открытая, независимая политика Азербайджана привела к тому, что в мировом масштабе он сегодня признается как надежный партнер, страна, которой можно доверять. Как следствие, это приводит к большей поддержке мировым сообществом справедливой позиции Азербайджана в вопросе решения самой болезненной проблемы нашей страны – нагорно-карабахского конфликта.

Все это, как само собой разумеющееся, зеркально отражается на уровне жизни и настроениях населения - благодаря проводимой политике, как внутренней, так и внешней, азербайджанские граждане доверяют руководству страны, и в этом нет ничего удивительного, ведь оно делает все возможное, чтобы повысить социальную защищенность граждан.

Именно об этом свидетельствуют и итоги проведенного по заказу Евросоюза соцопроса.

Согласно докладу ING, 81 процент граждан Азербайджана доверяет правительству страны. Политические партии вызывают доверие у 45 процентов опрошенных, а Милли Меджлис - у 65 процентов.

Исторически менталитет азербайджанского народа сложился так, что в целом, он воспринимает руководство страны, отождествляя с личностью, его возглавляющей.

Подобная оценка народом работы Президента Ильхама Алиева сегодня, можно сказать, особо выделяется на фоне рейтингов лидеров крупных держав, испытывающих кризис доверия со стороны своих избирателей. Так, в последние дни президент США Дональд Трамп вновь побил установленный им же антирекорд в рейтинге популярности, который составил лишь 32%, следует из результатов исследования центра Pew Research Center.

По результатам опроса, 63% американцев не одобряют действия Трампа на посту президента, в то время как 32% поддерживают политику главы Белого дома. В октябре данный показатель составлял 34%. Опрос проводился в период с 29 ноября по 4 декабря.

Схожая ситуация наблюдалась и в Германии, где неспособность правящей партии сформировать коалицию пагубно сказалась как на рейтинге самого блока ХДС/ХСС, так и на рейтинге Ангелы Меркель.

В начале ноября рейтинг блока опустился до самого низкого за шесть лет уровня. Не более трети граждан Германии отметили, что готовы проголосовать за партийный блок "Христианско-демократический союз"/"Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС), лидером которого является действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель. Этот показатель оказался самым низким за последние шесть лет (данные еженедельного соцопроса, проведённого службой Emnid по заказу газеты Bild am Sonntag).

Противоположная ситуация в Азербайджане говорит о том, что именно с личностью главы государства – сильного и незаурядного политика - народ связывает дальнейший прогресс и развитие Азербайджана, собственное благополучие и защищенность, безопасное и светлое будущее своих детей.

Очень интересно этот фактор отражен и в исследовании ING. Согласно докладу, с оптимизмом оценивают будущее страны около 80 процентов граждан, а личное будущее - около 83 процентов опрошенных.

Здесь уже комментарии, как говорится, излишни – цифры говорят сами за себя.

Ф.Багирова