Руслан Тагиев - Наш в «Градусах»: «Я один могу уплести целую кастрюлю долмы!» - ФОТО – ВИДЕО

Звездой он стал не сразу, работал и на обувной фабрике, и на хлебобулочном комбинате (его мать хотела, чтобы он стал пекарем — она любила повторять, что хлеб — всему голова), он сам попросил бабушку отвести его в музыкальную школу, и его приняли на духовое отделение, а в результате он стал… диджеем по прозвищу Baks.

Затем из родного Ставрополя он отправился покорять столицу и встретил там Романа Пашкова, старого друга из родного города, тоже приехавшего в Москву в поисках земли обетованной… Что из этого тандема вышло — сегодня известно всем! Сейчас песни модных и стильных «Градусов» напевают все — «Голая», «Режиссер», «Я всегда помню о главном», «Кто ты?», «Хочется»… А нам вдвойне приятны успехи этой группы, как и видеть в ней родное лицо, поскольку Руслан Искендерович Тагиев — наш, азербайджанец.

— Руслан, я узнал о том, что Вы — азербайджанец от Вашего младшего брата Эльшана, вернее, я предполагал, что человек с таким именем, отчеством и фамилией — наш, просто он подтвердил мои догадки… А дело было так. Он как DJLshine подписался на меня в Instagram, а я в его профайле увидел ваше совместное видео и сразу спросил у Эльшана о Вас, а он с гордостью ответил, что Вы — его брат, и что Вы — азербайджанец. А после я увидел в Вашем блоге запись: «Азербайджанец по профайлу»… У меня вопрос: «Что азербайджанского Вы чувствуете в себе? Что перешло к Вам от Вашего отца?»

— Мне кажется, мужская харизма, чувство вкуса, такта, юмора и самоирония — все это у меня от отца. Желание и умение в разных ситуациях быть нужным, порой немногословным, а действующим — своего рода добро с кулаками. Правда, по жизни случались ситуации, где мне нужно было показать кулаки… немного. Кстати, любовь к спорту — тоже от отца: я занимаюсь боксом и кроссфитом и очень надеюсь, что мой талант и умение боксировать не пригодятся мне в жизни (смеется). Вообще, думаю, что из любой конфликтной ситуации ты должен достойно выйти словом, умением войти в контакт, даже если перед тобой самый скверный и сложный человек. Это было лирическое отступление, и я очень надеюсь, что ваши читатели поддержат меня, поскольку они тоже живут примерно такими же ориентирами.

— Вы интересовались тем, как познакомились Ваши родители? И как Ваш отец вообще оказался в Ставрополе?

— Насколько я знаю со слов папы и мамы — в этом они сходятся — папа приехал в Ставрополь по делам (он тогда занимался предпринимательской деятельностью, так это теперь называется), хотел расширить сферу деятельности. Однажды вечером он зашел в кафе и увидел там мою маму, она была с родителями. Папа был так поражен ее красотой и скромностью, что зажегся как бенгальский огонь, и, недолго думая, подошел к бабушке и дедушке попросить разрешения пригласить ее на танец. Так они и познакомились. Через короткое время он приехал к родным мамы, чтобы просить ее руки — все в азербайджанских и болгарских традициях — мой дед — болгарин, бабушка — украинка. В результате этого жгучего смешения национальностей получился я. Мама потом мне рассказывала, что в тот период за ней ухаживал молодой человек, у них были серьезные отношения, но появился папа — статный, атлетического телосложения брюнет (папа у меня всегда занимался спортом) - и разбил чьи-то надежды. Он об этом не знает, и вы ему тоже не рассказывайте (смеется).

Публикация от Руслан Тагиев (@rustagiev) 13 Мар 2017 в 12:57 PDT

— Готовясь к нашей беседе, я узнал, что когда Ваши родители расстались, Вы были маленьким… и мне не хотелось начинать беседу с грустного… Но из Вашего рассказа ясно, что с папой Вы поддерживаете отношения, и он, я думаю, гордится Вами…

— Вы правы, у меня с папой прекрасные отношения, и он очень гордится мною. Буквально не так давно в Ставрополе я лично стал свидетелем такой картины: мы вместе пошли к его другу, который держит подземный гараж — он так и представил меня: знакомьтесь, мой сын, солист группы «Градусы», имеет много престижных наград в области популярной музыки. Всегда примерно такой текст… Папа говорит, если есть награды — зачем их прятать в шкафу и не говорить о них? Я с ним согласен, хотя сами по себе мы люди не хвастливые, награды дома запрятаны очень далеко, но и скромность — не самая сильная моя сторона (смеется).

— Мне кажется, Ваша внешность и темперамент — от отца…

— Совершенно верно, и не только это. Недавно я узнал, что папа, оказывается, умеет сочинять стихи, причем на ходу. И я в себе недавно обнаружил этот талант, который сегодня с радостью культивирую. В детстве у меня не было полноценной жизни с отцом — до моего отъезда в Москву мы виделись мельком, набегами, но я не могу сказать, что его не было в моей жизни. Но почему так произошло — лучше спросите у него, он сам все расскажет. Скажу лишь одно, я не чувствовал себя ущербным, обделенным вниманием — детство у меня было счастливое, для этого постарались мама и дедушка с бабушкой — они дали мне все сполна. А папа как приятный бонус появился буквально перед моим отъездом в Москву. Но сегодня картина совершенно другая: когда я приезжаю в Ставрополь — обязательно навещаю папу, порой даже ночую у него, его молодая жена прекрасно готовит долму — я могу один уплести огромную кастрюлю. Моему брату, маленькому Эльшану, помогаю чем могу — мы с ним дружим уже и на творческой волне, он втянулся в диджейство. Я не мог даже представить, что на него так сильно повлияет вся эта диджейская культура. Сегодня мы планируем сделать совместный проект.

Публикация от Руслан Тагиев (@rustagiev) 31 Дек 2017 в 1:36 PST

— Кстати, Вы очень много экспериментируете с внешностью… У Вас хороший вкус — это от кого?

— Мне кажется, это все влияние зарубежных артистов. Я слежу за тем, что происходит в мире, и если мне что-то нравится, то хочется выдержать свой имидж в таком же стиле и поэкспериментировать со своей внешностью. Честно говоря, какого-то выверенного, постоянного имиджа я никогда не придерживался — этим достаточно сложным и трудоемким процессом должен заниматься специалист, который смотрит на тебя со стороны и видит тебя не твоими глазами. И выбор такого человека, как правило, оказывается правильным — когда незаинтересованный человек подсказывает, как тебе надо выглядеть. У меня к себе предвзятое отношение — и то слава Богу, что хоть так получается…

— Мне интересно, какие знания и представления Вы имеете об Азербайджане? Кого знаете? Что видели?

— Честно говоря, я не много знаю — глубокого, емкого знания культуры, истории Азербайджана у меня нет — я воспитывался в православных традициях и не ощутил влияния азербайджанской культуры. Меня крестили в 21 год — это было мое зрелое осознанное решение. Отец был не против. Когда я ему рассказал о своем решении, он сказал: «Лишь бы тебе было комфортно!»

Признаться, я очень переживал, не знал, как папа отреагирует на мой выбор, мне нужно было получить его благословение. А что касается моих знаний об Азербайджане — они связаны с моей музыкальной деятельностью: на первом месте — даже не будем расставлять места, потому что этот человек вне времени — Муслим Магомаев — глыба! Невероятный голос, интеллигентность, чувство собственного достоинства, великолепный вкус — это не все достоинства этого уникального артиста.

Далее я назову Полада Бюльбюльоглу, обожаю фильм «Не бойся, я с тобой». Замечательная картина с потрясающим актерским составом, хорошим юмором и прекрасной музыкой. А в центре всей сюжетной интриги — Полад Бюльбюльоглу. В свое время меня сильно впечатлил эпизод, где он, стоя на горящей башне, поет знаменитую «Как жили мы, борясь и смерти не боясь». Примерно в тот же период вышла песня группы «Ялла» «Учгудук — три колодца», и загремела на весь СССР группа «Гюнеш». Неслучайно я вспомнил эти группы — они, и особенно «Гюнеш», сыграли судьбоносную роль в моей жизни, выборе профессии. Я балдел от барабанщика из «Гюнеш» Ришада Шафиева — когда был дома один, вытаскивал радиолу в окно и включал музыку на полную громкость: мне хотелось, чтобы мою любимую группу слушали все — за что мне не раз влетало от мамы. Я собирал консервные банки — это прекрасно помнят наши соседи, потому что бабушка приглашала гостей на мои первые мини-концерты — и карандашами имитировал игру на барабанной установке…

Продолжая тему Азербайджана, скажу, что мы часто встречаемся с Эмином Агаларовым на сборных концертах, всегда здороваемся и в дежурном порядке интересуемся делами друг друга. А еще в детстве у нас была пластинка с песней «Джуджалярим» — я знал эту песню наизусть и всегда пел с удовольствием.

Публикация от Руслан Тагиев (@rustagiev) 14 Июл 2016 в 1:13 PDT

— В Баку, на гастролях, что смогли увидеть? И вообще, насколько увиденное соответствовало Вашему представлению об Азербайджане?

— Я был в Старом городе, видел Девичью башню, она произвела на меня сильное впечатление. Я приезжал в Баку как диджей и успел пару часов покататься по ночному Баку… Больше всего меня поразила европеизированность столицы. У меня были скудные знания о Баку, а когда приезжаешь, перед глазами открывается потрясающая картина. Я и с группой приезжал не раз, публика очень тепло встречала нас, концерты проходили с большим успехом, надеюсь, что мы и в будущем не раз еще погостим в Баку. И сегодня могу сказать, что очень жду нашей встречи с бакинской публикой на «Жаре-2018».

— Прежде чем занять свое место в российском шоу-бизнесе, Вам пришлось пройти через огонь и медные трубы — может, оттого Вы очень простой в общении человек, без короны на голове. Я сильно удивился, когда Вы ответили мне на мой комментарий в Instagram — написали в Direct.

— Популярность застала меня в достаточно зрелом возрасте, потому я не особо признаю «звездность» и вообще не люблю козырять своей популярностью. И мне не нравится, когда другие выпячивают грудь и тащатся от себя. Я такой, какой есть, и никогда не задумывался над тем, почему я такой простой и простой ли вообще — у меня нет ответа на этот вопрос. Приезжая в Ставрополь, встречаюсь со своими старыми друзьями, с которыми учился и рос вместе — я не менял круг общения — а они порой «подкалывают» меня, шутят, и это нормально, я не строю из себя звезду, может, потому до сих пор не пафосен. Для меня настоящая калька правды — моя жена, она мне всегда правду говорит, порой делает замечания, когда иногда меня заносит в пафос. Возможно, если бы я плотно общался с коллегами по цеху и сильно тусовался на светских мероприятиях, то, наверное, заразился бы этим. Но все дело в том, что я люблю свой дом, люблю заниматься спортом, мои друзья и знакомые — обычные, простые люди — спортсмены из зала, ребята, с которыми я вырос. Да и Роман, мой старый друг и соратник по группе, тоже простой, без намека на звездность. Человека пафосным делает, наверное, окружение, но в нашем случае нам повезло друг с другом — мы пониманием, слушаем, слышим и дополняем друг друга.

— Как по-Вашему, в чем секрет успеха «Градусов»? Вам удалось сложное — отличиться, выделиться из обширного потока артистов и групп…

— Секрет, мне кажется, не в специальности, если можно так выразиться. Нашей главной целью была не популярность — то есть, мы хотели стать известными, но не делали и не делаем на этом акцент при помощи каких-то выверенных шагов, задаваясь лишь одной целью — чтобы каждая записанная песня превратилась в хит. Мы, в первую очередь, делаем то, что нравится нам самим, потихонечку идем своим путем, записываем песню за песней, и если то, что мы делаем, созвучно с настроением публики — мы рады. А время идет, мы меняемся, черпаем новые идеи из веяний времени, и в этом есть важный момент — не останавливаться на достигнутом, то есть то, что есть, нас уже не устраивает — мы хотим продолжать удивлять. И сейчас мы работаем над большой программой — хотим в нашу музыку внести долю фанка — в новом детище будут «живые инструменты» и целый оркестр. Не хочу раньше времени раскрывать все карты, но там будет еще и видеоинсталляция… Ждать осталось немного…

Сеймур Закаряев

Публикация от Руслан Тагиев (@rustagiev) 1 Сен 2017 в 1:01 PDT

Публикация от Руслан Тагиев (@rustagiev) 12 Авг 2016 в 5:13 PDT