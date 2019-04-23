Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ

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На российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни в Армении поставят многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве, передает 1news.az.

Предполагается, что новейшие истребители заменят стоящие сейчас на вооружении самолеты МиГ-29.

Перевооружением базы планируют заняться уже в 2020 году. Оно будет проходить в течение двух лет. Новейшие истребители заменяет все 18 МиГ-29, на которых сейчас летают летчики авиабазы.

А.С.