Российский бизнесмен-азербайджанец продает «Черкизово»

Семья Игоря Бабаева – крупного российского бизнесмена азербайджанского происхождения – является основным акционером группы «Черкизово» и изучает вопрос продажи всего бизнеса.

Об этом газете «Коммерсантъ» («Ъ») сообщил источник в отрасли.

Переговоры уже прошли с таиландской компанией CP Foods и группой «Русагро». Помешать сделке может запрашиваемая цена — $2 млрд, что более чем в два раза превышает рыночную капитализацию «Черкизово».

Семья Игоря Бабаева владеет 89,5% группы «Черкизово». Сам бизнесмен входит в список 200 богатейших людей России, по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $450 млн.

О планах «Черкизово» продать бизнес и переговорах с CPF также слышали два не связанных друг с другом собеседника «Ъ» в инвестиционных кругах. По словам одного из них, «Русагро» ранее неофициально говорило об интересе к «Черкизово». Гендиректор «Русагро» Максим Басов в июне 2017 года заявлял, что птицеводство может стать новым направлением для группы.

Представитель «Черкизово» планы по продаже бизнеса отрицает. В CPF переговоры с «Черкизово» не комментируют, но заявляют, что заинтересованы в построении вертикальной интеграции на всех рынках, в том числе через M&A. В РФПИ, у которого есть партнерство с CP Group, и в «Русагро» отказались от комментариев. В испанской Grupo Fuertes, которой принадлежит 8,01% «Черкизово», на запрос «Ъ» не ответили.

Источник «Ъ» в отрасли говорит, что владельцы «Черкизово» оценивают группу в $2 млрд. Директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко считает более справедливой оценку в $846 млн – $1,3 млрд, исходя из коэффициента 10–15 к чистой прибыли.

Цена $2 млрд вряд ли устроит миноритариев «Русагро», считает старший аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов. При этом, отмечает Алексей Кривошапко, если стороны сойдутся в цене, то «Русагро» сможет привлечь банковское финансирование, так как у группы почти отсутствует долговая нагрузка.

«Черкизово» объединяет восемь кластеров по производству мяса птицы, 15 свинокомплексов, четыре мясоперерабатывающих предприятия и пр. В 2016 году группа, по собственным данным, занимала 10% рынка птицеводства в натуральном выражении, 5% рынка свиноводства и 6% рынка мясопереработки.

Выручка «Черкизово» в январе—июне 2017 года выросла на 12%, до 43,3 млрд руб. ($732,7 млн), чистая прибыль — в 5,4 раза, до 5,1 млрд руб. ($86,3 млн).

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