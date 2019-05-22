Российские военные пилоты в Армении прошли курс «выживания» в горно-лесистой местности страны, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Летчики оперативно-тактической и армейской авиации российской военной авиабазы «Эребуни» в Армении в целях подготовки к проведению поисково-спасательных учений прошли курс «выживания» в горно-лесистой местности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики освоили навыки оказания первой медицинской помощи, эвакуации и транспортировки пострадавших с использованием подручных и штатных средств спасения, связи, сигнализации и способы обозначения мест эвакуации для спасательных судов.

«Экипажи истребителей и армейской авиации изучили способы передвижения по пересеченной горно-лесистой местности, преодоления скальных участков, возведения мест ночлега с использованием подручных средств, разведения огня и поиска пищи», - говорится в сообщении.

К курсам «выживания» по поиску и оказанию помощи экипажам истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П, терпящим условное бедствие, были привлечены около 200 военнослужащих штурманского, медицинского, инженерно-технического персонала и подразделений связи, задействовано около 30 единиц военной специальной техники.

Российская авиабаза ЮВО, дислоцированная на аэродроме «Эребуни» в Ереване, была сформирована в 1995 году. В ноябре 1998 года на базу из РФ были передислоцированы многоцелевые истребители МиГ-29. В июле 2001 года из размещенных в «Эребуни» частей была сформирована авиационная база, ставшая воздушной компонентой 102-й военной базы, дислоцированной в Гюмри.

А.А., Э.Т.