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Россия закрыла посольство в Йемене

Сегодня в 22:40 меньше минуты на чтение 101
Россия закрыла посольство в Йемене

Россия приняла решение на время приостановить работу своего посольства в Сане.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, все сотрудники российского посольства уже покинули Йемен.

Посол и часть дипкорпуса будут продолжать выполнять свои функции из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, передает «Интерфакс».

Отметим, что в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт между повстанцами и правительственными силами. Ситуация серьезно обострилась после того, как экс-президент Али Абдалла Салех был убит повстанцами-хуситами.

«НТВ»

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