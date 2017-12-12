Россия закрыла посольство в Йемене

Россия приняла решение на время приостановить работу своего посольства в Сане.
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, все сотрудники российского посольства уже покинули Йемен.
Посол и часть дипкорпуса будут продолжать выполнять свои функции из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, передает «Интерфакс».
Отметим, что в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт между повстанцами и правительственными силами. Ситуация серьезно обострилась после того, как экс-президент Али Абдалла Салех был убит повстанцами-хуситами.
«НТВ»