Россия вооружит Сирию С-300

Россия передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей», — заявил глава военного ведомства.

По словам Шойгу, С-300 должен существенно укрепить боевые возможности сирийской ПВО благодаря своей высокой помехозащищенности и скорострельности.

В ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря ракетой сирийского комплекса ПВО был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия (в этом регионе расположена действующая российская авиабаза Хмеймим). В результате катастрофы погибли 15 военнослужащих. Минобороны России возложило всю вину за случившееся на Израиль, отметив, что израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар. Израильская армия обвинила в произошедшем Сирию, Иран и «Хезболлу».

В июне президент Сирии Башар Асад заявил, что не будет сообщать о поставках Россией зенитно-ракетных комплексов С-300. «Будут эти комплексы поставлены или нет, мы никому не будем сообщать. Это оружие, и о нем узнают, когда оно будут применено», — пояснил он тогда.

В конце апреля посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил, что российские С-300 были поставлены Дамаску «месяц назад и уже работают». Позже военно-дипломатический источник сообщил агентству «Интерфакс», что Москва в означенный период не поставляла такое вооружение сирийским властям.

Lenta.Ru