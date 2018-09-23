Россия объяснила обвинения в адрес Израиля из-за сбитого Ил-20

Представители ВВС Израиля ввели российскую сторону в заблуждение относительно места нанесения удара в Сирии 17 сентября, в результате чего был сбит самолет-разведчик Ил-20.

Об этом журналистам на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, израильская сторона изначально проинформировала, что удары планируется нанести по цели на севере Сирии, однако в действительности атака была проведена в районе западной провинции Латакия.

«Введение в заблуждение израильским офицером относительно районов нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район», — сказал Конашенков.

Lenta.Ru