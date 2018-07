Робин Райт впервые о секс-скандале Кевина Спейси: «Я не знала, что это был за человек…» – ВИДЕО

В конце 2017 года коллеги Кевина Спейси обвинили его в сексуальных домогательствах, после чего режиссеры и продюсеры устроили актеру бойкот.

К.Спейси был вырезан из фильма «Все деньги мира» и лишен главной роли в сериале «Карточный домик» - его партнерша по данному сериалу актриса Робин Райт впервые высказалась о секс-скандале с участием актера, заявив в интервью программе «Today» следующее:

«Я и Кевин общались только в перерывах между дублями и перед постановкой мизансцен, где мы могли посмеяться. Но на самом деле, я совершенно не знала, что это был за человек. Все, что мне было известно – это то, что он невероятно талантлив».

“Kevin and I knew each other between action and cut.”



Watch a preview of @SavannahGuthrie’s exclusive conversation with @RealRobinWright about Kevin Spacey and @HouseofCards. Tune in tomorrow for full interview. pic.twitter.com/9jCUnyVd0e — TODAY (@TODAYshow) 8 июля 2018 г.