Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена

Компания Warner Bros утвердила на главную роль в фильме «Бэтмен» звезду фильма «Сумерки» Роберта Паттинсона, сообщает издание Deadline.

По данным издания, съемки фильма начнутся уже в этом году, режиссером станет Мэтт Ривз, снявший фильм «Планета обезьян». Отмечается, что Паттинсон был выбран на роль из-за предпочтений режиссера, при этом Warner Bros рассматривали на роль другого претендента – актера Николаса Холта.

В фильме пойдет речь о становлении главного героя, и поэтому нужен был актер младше 30 лет. Окончательное решение о выборе главного героя, по данным издания, было принято в четверг после встречи с актерами.

Фильм «Бэтмен» снят на основе комиксов DC Comics. Первая экранизация появилась в 40-е годы. Выход новой картины запланирован на 2021 год.

РИА Новости