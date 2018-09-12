Роберт Кочарян: Запись беседы доказала, что цель одна – арестовать меня

Содержание записи прослушки беседы глав СНБ и ССС доказывает, что совершено преступление, было оказано давление на суд.

Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян в интервью Yerevan.Today.

«Все наши прогнозы подтвердились этой записью. Все наши заявления о том, что дело носит политический характер, что это политическое преследование, что оно не имеет отношения к раскрытию событий 1 марта 2008 г, и преследует единственную цель – арестовать меня, как они это называют. В этом суть дела, и очевидно еще одно – не будет никакого доверия к уголовным делам, расследуемым или контролируемым этими людьми. В любом государстве, не только в странах с развитой демократией, после подобного скандала эти люди должны были подать в отставку, просить прощения у общества за свой поступок, за свое преступление, попросить прощения и у меня, второго президента Армении.

Но у нас иная картина. Они перешли в наступление и стали использовать дело 1 марта. Это также свидетельствует, что у этих людей нет совести, они, вместо того, чтобы пытаться оправдаться, пытаются перейти в наступление и адресовать мне новые обвинения», - заявил Кочарян.

По его словам, весь процесс направляется премьер-министром.

«Это не инициатива директора СНБ, он просто исполнитель, но исполняет с энтузиазмом и удовольствием. Потому говорю: в Армении появился тиран. В этом была суть революции?», - заявил Кочарян.

На замечание о том, что премьер-министр и его команда утверждают, что, будь политическое преследование, суд не отпустил бы его, Кочарян ответил: «Сегодня я на свободе по одной причине, потому, что рассматривавший мое дело судья Апелляционного суда известен как неподкупный и принципиальный человек. Причина лишь в этом. К слову, в этой атмосфере, под таким давлением, судья должен обладать внутренней силой, чтобы противостоять , и трудно ото всех судей требовать подобной смелости. Судья не боевой офицер, чтобы требовать от него личной смелости на переднем крае или в бою. Судей должен охранять закон от любого давления, что, как мы видим, сегодня в Армении не действует.

Кочарян также прокомментировал словарный запас участников телефонной беседы.

«Знаете, когда чиновники такого ранга используют воровской жаргон, это уже в определенной степени характеризует их сущность», - подчеркнул Кочарян.

Как сообщалось ранее, 11 сентября появилась скандальная аудиозапись телефонных разговоров директора СНБ Артура Ванецяна и главы ССС Сасуна Хачатряна. Собеседники обсуждают уголовные дела в отношении второго президента Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Подлинность записи признали как премьер-министр Никол Пашинян, так и участники беседы.

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