Роберт Кочарян не принял участия в выборах

Второй президент Армении Роберт Кочарян, находящийся под арестом, не проголосовал на прошедших в воскресенье внеочередных парламентских выборах, сообщила пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления Минюста Армении Нона Навикян.

В досрочных парламентских выборах приняли участие 11 политических сил - два блока и девять партий, сообщают армянские СМИ.

Явка на выборах составила 48,63%. Суд за два дня до выборов - 7 декабря - принял решение о повторном аресте Кочаряна. Ранее экс-президент уже находился под арестом и 13 августа был освобожден из-под стражи.

На внеочередных парламентских выборах с результатом 70,43% (884456) победил блок «Мой шаг» и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

Второе место с 8,27% (103824) заняла партия «Процветающая Армения», лидер которой неоднократно выражал поддержку Пашиняну.

Союзники последнего в лице партии «Светлая Армения» с 6,37% (80024) заняли третью строчку. Остальные политические силы не преодолели необходимый барьер для прохождения в Национальное Собрание 7-го созыва.

А.А.