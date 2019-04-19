Роберт Кочарян: Международное сообщество должно обращать внимание не на слова, а на действия Никола Пашиняна

Статья второго президента Армении Роберта Кочаряна под заголовком «Почему премьер-министр Армении является угрозой верховенству закона?» опубликована на сайте Euractiv.com.

В частности, экс-президент Армении утверждает, что незаконно находится под арестом. Роберт Кочарян напомнил также, что во второй раз был арестован за два дня до парламентских выборов, а сейчас ждет начала судебного производства.

«Незаконно нахожусь в тюрьме, поскольку являюсь оппозиционным политическим деятелем, который критикует популизм Никола Пашиняна», – отметил Роберт Кочарян в статье.

По словам второго президента РА, ему, группе его адвокатов и широкому кругу общественности неясен смысл выдвинутого обвинения – свержение конституционного строя.

Р.Кочарян отметил, что мировые лидеры, судьи, правозащитники и адвокаты должны обратить внимание не на выступления Никола Пашиняна за границей, а на совершенные в стране действия.

А.А.