Ричард Алмейда: «Я имел предложения от нескольких клубов, но решили вместе с семьей, что нужно ехать в «Астану»

Полузащитник сборной Азербайджана Ричард Алмейда дал интервью порталу Sports.kz.

— Ричард, в Азербайджане все были уверены, что Вы этим летом перейдете в какой-то серьезный европейский клуб. Ну, или, в крайнем случае, — в арабский, за деньгами. Но Вы выбрали «Астану». Почему?

— Я имел предложения от нескольких клубов, но решили вместе с семьей, что нужно ехать в «Астану», потому что этот клуб всегда борется за чемпионство в своей стране и за выход в плей-офф Лиги Чемпионов или Лиги Европы. И каждый год выступает в еврокубковой группе.

— Чем конкретно Вас заинтересовало приглашение «Астаны»?

— Тем, что там реально хотели видеть меня в своей команде и рассчитывали на меня. Были приложены все усилия, чтобы я оказался здесь. Поэтому я и решил отправиться сюда.

— Не считаете, как некоторые азербайджанские журналисты, что «Астана» для Вас — топтание на месте? По Вашему мнению, переход в ряды чемпиона Казахстана — реальный шаг вперед в профессиональной карьере?

— Я всегда иду вперед, независимо от того, какое решение принимаю в жизни. Всегда двигаюсь дальше. Но самое главное — то, что моя семья всегда со мной и всегда поддерживает меня во всем. Я рад, что приехал в Астану.

— Хорошо знакомы с Романом Григорчуком?

— Много раз играл против его команды в Азербайджане. Не знал этого специалиста лично, но всегда был в курсе, что это очень хороший человек, — кроме того, что отличный тренер. Свою роль в моем приходе сыграло и то, что Роман Григорчук уже знал, как я работаю.

— Каковы первые впечатления от Казахстана, от «Астаны»?

— Впечатления очень хорошие. С того момента, как я сюда приехал, все хорошо относились ко мне. Кроме того, здесь очень хорошая инфраструктура, которая предлагается игрокам клуба.

— Сезон в Азербайджане закончился в мае, а в Казахстане он идет полным ходом. Вы успели восстановиться и набраться сил? Как бы оценили свое функциональное состояние на данный момент?

— На самом деле, я готов не на 100%, так как у меня были проблемы, которые не позволяли тренироваться. Но каждый день я улучшаю свою физическую готовность, много трудясь.

— Почему Вы не играли за сборную Азербайджана в товарищеском матче в Астане? Видели эту игру?

— Не играл, потому что у меня был отек лодыжки. За игрой наблюдать не получилось, так как я находился в это время в самолете, направляясь в Бразилию на отдых.

— Смотрели последние матчи «Астаны»? В какой роли видите себя в новой команде?

— Смотрел вчерашнюю игру и две предыдущие. Моя роль состоит в том, чтобы помочь моим товарищам по команде. У нас отличные игроки, и я — еще один, кто пришел работать ради достижения наших целей.

— «Астана» на следующей неделе стартует в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА. Вы будете заявлены для участия в первых еврокубковых матчах?

— Думаю, да...

— Хотели бы сказать что-то болельщикам «Астаны»?

— Хотелось бы уверить их, что я — человек, который любит работать, и который всегда ставит интересы коллектива выше личных. Вместе мы сможем добиться хороших результатов.

Подготовил Теймур Максутов