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Рейтинг доверия Путину обновил исторический минимум

Сегодня в 15:47 ~ 1 минута на чтение 89
Рейтинг доверия Путину обновил исторический минимум

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал до 31,7%, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный с 13 по 19 мая.

Это минимальный показатель с начала публикации соответствующих данных на сайте социологического центра в 2006 году,- сообщает Meduza.io

При этом президенту по-прежнему доверяют больше, чем другим российским политикам. Второе место в рейтинге доверия ВЦИОМ удерживает министр обороны Сергей Шойгу (14,8%), третье - министр иностранных дел Сергей Лавров (13%).

Показатель одобрения деятельности Путина остается стабильным; по результатам последнего опроса ВЦИОМ, он составил 65,8%.

Предыдущее рекордное падение рейтинга доверия Путину ВЦИОМ зафиксировал в январе 2019 года; тогда этот показатель составил 32,2%. Он начал снижаться с июня 2018 года, после объявления о повышении пенсионного возраста. По данным на 27 мая 2018 года, Путину доверяли 46,9% участников опроса ВЦИОМ.

Первые данные о рейтинге доверия политикам на сайте ВЦИОМа датированы январем 2006 года.

А.А.

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