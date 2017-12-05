Рекорды Романа Григорчука и Багали Дабо

Матч 14-го тура «Топаз премьер-лиги» против «Кешля» (3:0) стал 350-ым для «Габалы» в чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт клуба, В этих матчах «Габала» одержала 148 побед, 88 раз сыгарла вничью и 114 раз проиграла, забив при этом 434 гола и пропустив 364. Победа 3:0 над «Кешля» стала 47-ой крупной победой «Габалы».

Матч против «Кешля» стал знаменательным и для главного тренера Романа Григорчука, который в 140-ой раз вывел «Габалу» на поле. 94 раза в премьер-лиге, 32 в Лиге Европы и 14 в Кубке Азербайджана. Больше Григорчука «Габалу» не выводил на поле ни один главный тренер клуба.

Багали Дабо же побил другой мини-рекорд. Француз стал первым футболистом «Габалы», который в четырех матчах кряду не покидает поле без забитого гола. Дабо забил в составе «Габалы» уже 20 голов, и стал одним из пяти футболистов, которые забивали за «Габалу» 20 и более мячей.

Лучшим бомбардиром клуба является Виктор Менди – 33 гола, у Додо – 30, у Филипа Озобича – 22, у Дабо и Ровшана Ахмедова по 20 голов.

Теймур Максутов