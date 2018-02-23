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Рамиль Диниев рассудит «Нефтчи» и «Зиря»

Сегодня в 10:42 ~ 1 минута на чтение 175
Рамиль Диниев рассудит «Нефтчи» и «Зиря»
Стали известны судейские назначения на матчи 17-го тура «Топаз премьер-лиги».

Как сообщает 1news.az, центральный матч тура доверен Рамилю Диниеву.

24 февраля, суббота.

«Сабаил» - «Габала». 
Алияр Агаев, Рза Мамедов, Намик Гусейнов, Инглаб Мамедов. 
«Байыл Арена», 16:00.

«Нефтчи» - «Зиря». 
Рамиль Диниев, Яшар Аббасов, Нахид Алиев, Реван Гамзазаде. 
«Баксель Арена», 18:00.

25 февраля, воскресенье.

«Кешля» - «Сумгайыт». 
Рагим Гасанов, Азер Аскеров, Эльшан Аджалов, Рашад Ахмедов. 
«Интер Арена», 15:00.

«Карабах» - «Кяпаз». 
Орхан Мамедов, Мубариз Гашимов, Джамиль Гулиев, Рауф Джаббаров. 
«Азерсун Арена», 18:00.

Теймур Максутов

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