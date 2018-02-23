Рамиль Диниев рассудит «Нефтчи» и «Зиря»

Стали известны судейские назначения на матчи 17-го тура «Топаз премьер-лиги».
Как сообщает 1news.az, центральный матч тура доверен Рамилю Диниеву.
24 февраля, суббота.
«Сабаил» - «Габала».
Алияр Агаев, Рза Мамедов, Намик Гусейнов, Инглаб Мамедов.
«Байыл Арена», 16:00.
«Нефтчи» - «Зиря».
Рамиль Диниев, Яшар Аббасов, Нахид Алиев, Реван Гамзазаде.
«Баксель Арена», 18:00.
25 февраля, воскресенье.
«Кешля» - «Сумгайыт».
Рагим Гасанов, Азер Аскеров, Эльшан Аджалов, Рашад Ахмедов.
«Интер Арена», 15:00.
«Карабах» - «Кяпаз».
Орхан Мамедов, Мубариз Гашимов, Джамиль Гулиев, Рауф Джаббаров.
«Азерсун Арена», 18:00.
Теймур Максутов