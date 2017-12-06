Раджа Наингголан: «Карабах» бросил все силы на защиту и играл жестко»

Вчера прошёл последний матч «Карабаха» в рамках группового этапа Лиги чемпионов в этом сезоне.

Агдамский клуб на выезде уступил итальянской «Роме» - 0:1.

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан поделился мнением о прошедшем матче против азербайджанской команды:

«Это хороший результат. Игра была сложной, «Карабах» бросил все силы на защиту и играл жёстко. Но мы проявили терпение и забили в нужный момент.

Мы заслужили квалификацию, потому что не ждали, чтобы кто-то сыграл так, как нам нужно. Мы сами играли хорошо и вышли на первое место. Теперь можем думать о внутреннем чемпионате и о плей-офф Лиги чемпионов».

Фарида Расулова