Путин назвал трагической случайностью инцидент с Ил-20 в Сирии

Президент РФ Владимир Путин назвал цепью трагических обстоятельств крушение Ил-20 над Средиземным морем и принес соболезнования родным погибших.

Президент России Владимир Путин призвал не сравнивать трагедию в Латакии с уничтожением российского Су-24 Турцией в ноябре 2015 года, передает «Интерфакс».

Владимир Путин, президент РФ: «Что касается вашего сравнения с известными событиями, когда турецким истребителем был сбит наш самолет — это все-таки другая ситуация».



Путин напомнил, что «тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет». «Здесь это, скорее, похоже цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет», — отметил российский лидер.



Путин заявил, что позиция о роли Израиля в инциденте с Ил-20 была изложена в заявлении Минобороны РФ, согласованном с ним.



Президент России отметил, что ответом на гибель Ил-20 будут «действия, которые заметят все».

По сообщению Минобороны РФ, российский Ил-20 был поставлен под удар израильскими летчиками и сбит С-200 ПВО Сирии.

По словам представителя военного ведомства, израильские самолеты наносили удары в районе города Латакия и преднамеренно создали опасную ситуацию для кораблей и воздушных судов, которые находились в этом районе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый самолет и гибель 15 российских военнослужащих полностью лежит на израильской стороне.



В Израиле ответили, что скорбят в связи с гибелью Ил-20 и готовы предоставить всю информацию для расследования инцидента. При этом ответственность за гибель российского самолета там возложили на официальный Дамаск, Иран и «Хезболлах».