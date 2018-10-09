Путешествие из современного Азербайджана в историческое государство Ширваншахов – ФОТО

23-24 октября Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» совместно с Национальной Академией наук Азербайджана проведет Международную научную конференцию «Путешествие из современного Азербайджана в историческое государство Ширваншахов».

В конференции примут участие 150 иностранных гостей из 30 стран

мира, большинство из которых выступят с докладами по истории, архитектуре, археологии, этнографии, литературе, нумизматике, эпиграфике и философии тысячелетнего государства Ширваншахов (VI-XVI вв.) – самого продолжительного правления в исламском мире.

Также в рамках конференции будут проведены следующие мероприятия:

- презентация документального фильма «Шахи Ширвана»;

- выставка «Наследие Ширваншахов в музеях мира»;

- макет-конкурс «Уничтоженные, разрушенные памятники и трон

Ширваншахов»;

Будут подписаны меморандумы о сотрудничестве в рамках конференции с Национальным музеем изобразительного искусства Молдовы и Узбекским государственным музеем истории Тимуридов

- Форум молодых ученых.

Основной целью конференции является привлечение внимания мировой общественности к исследованию и пропаганде истории Азербайджана сквозь призму тысячелетнего государства Ширваншахов, имевшего глубокие исторические корни и богатую культуру и заложившего основы государственности на территории современного Азербайджана.

Основными задачами конференции являются обнародование новых

исследований по истории государства Ширваншахов на высоком международном уровне, привлечение молодых исследователей к изучению истории Ширвана и в целом - Азербайджана и расширение деятельности в направлении пропаганды национального культурного наследия.

В рамках культурной программы также планируется посещение участниками конференции различных регионов Азербайджана.

Конференция будет проходить в бакинском Центре конгрессов.