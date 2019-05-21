Против Порошенко возбудили дело о госизмене

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Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.

Как сообщает 1news.az cо ссылкой на РИА «Новости», об этом заявила первый заместитель директора ГБР Ольгу Варченко.

Отмечается, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины совершили переход в районе Керченского пролива.

Заявление на Порошенко подал вернувшийся на Украину экс-замглавы администрации бывшего президента страны Виктора Януковича Андрей Портнов.

РИА Новости