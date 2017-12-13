Прокурор потребовал сурового наказания для мужчины, зарезавшего таксиста за приставания к его жене

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершается суд над 24-летним Джавидом Абдулмамедовым, который в июне этого года зарезал 30-летнего Васифа Агамамедова.

Как сообщили 1news.az в суде, дело рассматривает судейская коллегия под председательством судьи Сабухи Гусейнова.

На очередном заседании выступил гособвинитель, который потребовал приговорить Дж.Абдулмамедова к 19 годам лишения свободы.

Напомним, что Джавид Абдулмамедов в своих показаниях заявил, что Васиф Агамамедов был таксистом и, воспользовавшись тем, что Джавид был пьян, стал приставать к его жене, когда они сели в его машину, возвращаясь со свадьбы. Однако находившийся в состоянии алкогольного опьянения Джавид заметил это и убил таксиста, ударив его ножом.

Тимур Рзаев, Э.Т.