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Производители традиционного мексиканского напитка представили свою продукцию в Баку – ФОТО

Сегодня в 16:35 ~ 1 минута на чтение 250
Производители традиционного мексиканского напитка представили свою продукцию в Баку – ФОТО

В пятницу, 26 апреля, в Баку состоялась презентация традиционного мексиканского напитка – текилы.

Как сообщает 1news.az, посольство Мексики в Азербайджане организует подобное мероприятие уже несколько лет подряд.

Информация о продукции была представлена находящейся с визитом в Баку торговой миссией Мексики.

Мексиканская торговая миссия, состоящая из членов Национальной палаты промышленности текилы Мексики и производителей некоторых брендов текилы, находится с визитом в Баку с целью установить и развить торговые отношения с азербайджанской стороной.

Следует отметить, что в ходе визита, который продлится до конца апреля, миссия проведет различные мероприятия, координированные посольством Мексики в Азербайджане – деловые встречи, презентации и дегустации текилы.

Текила – напиток, корни которого уходят в город Текила мексиканского штата Халиско. На родине напитка, в Текиле, имеются обширные поля агавы, которые создают красивый пейзаж. Некоторые из этих полей располагаются у подножья вулкана Текила или вблизи долины реки Рио Гранде. 12 июля 2006 года местность, где производится текила, была внесена ЮНЕСКО в Список мирового наследия.

Напиток производится путем брожения и дистилляции сока агавы, называемой «Голубая агава Текилы». Производство агавы имеет место всего лишь в пяти штатах Мексики: Халиско, Гуанахуато, Мичоакан, Наярит, Тамаулипас. Возможно, это наиболее известный напиток во всем мире, представляющий Мексику.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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