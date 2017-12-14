Профессору Низами Мамедову присуждена  «Национальная экологическая премия России имени В.И. Вернадского»

Нашему соотечественнику, Мамедову Низами Мустафа оглы, профессору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, академику Российской академии естественных наук, Российской экологической академии, эксперту ЮНЕСКО присуждена «Национальная экологическая премия России имени В.И. Вернадского» за 2017 год.

В России 2017 год объявлен Годом экологии. И замечательно, что именно подводя итоги этого года, высоко оценен многолетний труд Низами муаллима. Он автор более 400 научных трудов, под его руководством защищены 45 кандидатских и докторских диссертаций. Вот уже 20 лет в России и в странах СНГ одним из основных школьных учебников по экологии для старших классов является учебник Низами муаллима (в 2017 г. вышло

7-е издание). Учебник переведен на ряд иностранных языков, в том числе на азербайджанский язык.

По мнению специалистов, учебник Низами муаллима выделяется из общего массива экологической учебной литературы методологической и концептуальной основой, оригинальным педагогическим, дидактическим подходом. Существенная научная новизна учебника определяется тем, что в нем впервые на уровне школьного образования обстоятельно рассмотрены экологические аспекты глобализации, проблемы перехода современного общества к устойчивому развитию. Автор исходит из того, что культура, являясь атрибутивным фактором становления и развития человека, выполняет регулятивную, программирующую функцию в истории. И если культура будет развиваться в соответствии с гуманистическими и экологическими ценностями, то возникнет новая эра – эра информационно-экологической цивилизации.

В учебнике вводится и обстоятельно рассматривается понятие «культура устойчивого развития», которая в интерпретации Низами муаллима предстает как новый способ соединения человека с природой, примирения его с ней на основе более глубокого ее познания. Это требует необходимости постоянного пополнения знаний о законах функционирования окружающей природной среды, о формах и методах деятельности по природопользованию. Осознание того, что люди не просто существуют на Земле ради самих себя, а должны выполнять определенную биосферную функцию составляет главную парадигму культуры устойчивого развития.

Уникальность данного учебника заключается еще в том, что он носит интегративный характер. В нем строгие научные идеи подаются посредством ясных педагогических технологий, используются художественные, литературные дополнения к научным положениям. Каждый параграф начинается эпиграфом мыслей великих поэтов и философов, это предваряет в образной форме последующее изложение. Немало эпиграфов в учебнике из восточной и азербайджанской поэзии. Общий тираж учебника за эти годы достиг миллиона экземпляров, его читают и в Калининграде, и на Камчатке. И примечательно, что дети на всей территории России, на уроках экологии впервые узнают имена Низами Гянджеви, Насими, Самеда Вургуна, Ильяса Эфендиева, Эльчина…

Художественное и философское обрамление экологического учебника Низами муаллимом не случайно. Ведь он известный философ и публицист, доктор философских наук и действительный член Международной ассоциации писателей и публицистов. В нашей газете опубликован целый ряд его философско-литературоведческих эссе.

Следует особо отметить о творческих связях Низами муаллима с научной, творческой общественностью нашей Республики. Он был научным консультантом и руководителем довольно многих, известных ныне в Республике ученых. По инициативе Низами муаллима в Баку, под эгидой ЮНЕСКО и при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики, неоднократно проводились международные конференции, посвященные вопросам формирования культуры устойчивого развития.

Еще в конце 90-х годов первое издание учебника Низами муаллима было переведено под редакцией академика НАНА Гариба Мамедова и профессора Меджнуна Бабаева на азербайджанский язык. К сожалению, тираж издания был ограниченным, а Министерство образования тогда осталось в стороне от идеи внедрения данного учебника в школьное образование. Сейчас время экологизации образования в Азербайджане наступило. Ректор Азербайджанского государственного педагогического университета, профессор Джафар Джафаров оправданно считает, что у истоков формирования культуры устойчивого развития должен стоять школьный учитель. Именно этому вопросу будет посвящена масштабная международная конференция по экологическому образованию, которая будет проходить в Баку в марте месяце следующего года. Низами муаллим - сопредседатель программного комитета предстоящей конференции.